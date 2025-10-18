Colapinto terminó 14° en un accidentado Sprint

Franco Colapinto terminó en el 14° lugar en el Sprint del Gran Premio de los Estados Unidos.

Este sábado la actividad correspondiente al Gran Premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, tendrá actividad doble. Lo primero fue la carrera Sprint, que en su accidentado desarrollo permitió a Franco Colapinto terminar en el 14° lugar (había largado 17°).

Esto se debe a dos grandes colisiones que tuvo esta competencia. La primera fue durante el primer giro, cuando se produjo una importante colisión que forzó los abandonos de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, además del Aston Martin de Fernando Alonso.

Luego de varios giros de auto de seguridad, la carrera retomó la velocidad con Max Verstappen como líder -resultado importante para el campeonato-, seguido de cerca por George Russell y Carlos Sainz. Justamente entre el neerlandés y el británico se dio un interesante duelo que forzó la salida de Verstappen de la pista. Como esta salida fue provocada por Russell, el británico devolvió la posición y no hubo castigo para nadie.

Colapinto estuvo lejos del penúltimo en todo momento. En el 17° puesto llegó a estar a tres segundos y medio de Isack Hadjar, que era el penúltimo. El argentino no podía competir con el Alpine pese a haber ingresado a boxes tras el accidente en la primera vuelta.

A cuatro giros del final se produjo un nuevo golpe de escena: Lance Stroll ajustó su paso por una curva y no observó que Esteban Ocon lo superó por la derecha. Esto provocó que se lo llevara puesto golpeándolo con su parte delantera derecha en la parte trasera izquierda del Haas.

Ambos quedaron fuera de competencia y aseguraron el Auto de Seguridad hasta el final. Para Stroll esto significará una sanción de cinco puestos en la largada de la final del domingo.

El ganador fue Verstappen, que sumó ocho valiosos puntos en su lucha por el campeonato. Atrás quedaron Russell y Sainz, de buena competencia. Colapinto no logró superaciones en pista (de hecho, lo superaron tres vehículos), pero por la sanción sufrida por Oliver Bearman debido a una maniobra riesgosa contra Kimi Antonelli, finalizó en el 14° lugar.

De esta manera, el accidentado Sprint terminó sin colisiones para Colapinto, que terminó 14° y tendrá que mejorar si pretende pelear más arriba. La próxima prueba será desde las 18 en la Clasificación.