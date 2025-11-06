Asociaciones de clínicas de todo el país se reunirán en Paraná el 12 de noviembre

El próximo miércoles 12 de noviembre, la ciudad de Paraná será sede de una nueva reunión del Confederal, el espacio que reúne a los presidentes de las Asociaciones de Clínicas y Sanatorios de distintos distritos del país, entre ellas las Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos.

El encuentro es organizado por la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Ríos (ACLER).

El mismo se desarrollará en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, de 10 a 13 horas, y contará con la exposición de destacados especialistas en temas de actualidad para el sector de la salud.

Durante la jornada se abordarán dos ejes centrales:

- “El costo de la no calidad”, a cargo del doctor Rubén Humberto Torres.

- “La inteligencia artificial en la salud”, presentada por la doctora Eliana Ludmila Frutos.

El Confederal se constituye como un espacio de intercambio y coordinación entre las entidades representativas del sector, con el objetivo de promover políticas que fortalezcan la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema de salud argentino.