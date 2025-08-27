Rechazan recusación del juez del caso Christe por presunta amistad con el abogado querellante

El juez Alejandro Cánepa rechazó la recusación impulsada por la defensa de Julián Christe y ratificó a Juan Malvasio como juez en la causa que se sigue por la muerte de Julieta Riera, ocurrida en 2020. La decisión se conoció este mediodía en una audiencia que se realizó en los Tribunales de Paraná.

Allí Cánepa, juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, rechazó los argumentos de la abogada Mariana Barbitta, que ejerce la defensa de Christe, por una supuesta amistad de Malvasio con el querellante, Pedro Fontanetto.

Christe cumple prisión preventiva luego de ser encontrado culpable en 2021 por un jurado popular de la muerte de su pareja, Julieta Riera, quien cayó del octavo piso de un edificio céntrico.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló ese veredicto y ordenó un nuevo juicio, lo que terminó con el caso bajo la órbita de decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver al respecto.

La última novedad tuvo que ver con la revocatoria de la prisión domiciliaria que Christe cumplía en una quinta por parte de Malvasio, que hizo lugar al pedido del fiscal Santiago Alfieri. El funcionario mostró pruebas de incumplimientos por parte del acusado.

La respuesta de la defensa fue el rechazo a la medida y la recusación de Malvasio, con el argumento de que era amigo de Fontanetto, había estado en su casamiento y el letrado lo había representado ante el Consejo de la Magistratura.

Al rechazar la recusación, Cánepa cuestionó la validez de las notas periodísticas presentadas por la defensa, con fotos en las que podía verse a Malvasio en la boda de Fontanetto. Señaló que los portales que las difundieron, junto a otra información sin posibilidad de constatación, carecen de identificación clara, responsables visibles y fuentes verificables, por lo que su contenido “no tiene más valor que un rumor”.

Además, recordó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que impide usar operaciones periodísticas como fundamento para apartar a un magistrado.

Finalmente, aclaró que la relación personal de Malvasio es con el ex diputado Alejandro Bahler (PJ), quien lo invitó a la boda de su hija, lo que no configura una causal de parcialidad ni justifica el apartamiento de la causa.