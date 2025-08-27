Cedro: “El silencio de Frigerio y Azcué es tan atronador que trajeron una ministra de incógnito a Concordia”

El vicepresidente segundo del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei.

“Tanto Frigerio como Azcué mantienen silencio frente al caso de las presuntas coimas que involucran a Karina Milei, que no es ni más ni menos que la jefa política de ambos, porque fue ella quien armó las listas en Entre Ríos. El nivel de subordinación es tal que, a partir de diciembre, Frigerio será un gobernador sin senadores propios. En la alianza que conformaron en Capital Federal arriaron las banderas y no hay huella del PRO ni de la UCR: ni en el nombre, ni en los símbolos, ni en los colores y mucho menos en los candidatos”, sostuvo.

Hizo hincapié en la visita a Concordia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: “El silencio es tan atronador, y la vergüenza y el temor al rechazo social tan grandes, que deben traer a escondidas y de incógnito a una ministra nacional. En total hermetismo y con estricta prohibición de contacto con la prensa, Pettovello recorrió Concordia como si se tratara de una actividad clandestina. Ese nivel de ocultamiento es la muestra más clara de la sumisión y del aislamiento que sufren”.

Más adelante, afirmó que “el intendente y sus adláteres han decidido hacer una renuncia abierta a la defensa de los intereses locales. El ajuste feroz que sufre Concordia —sin obra pública, sin asistencia social, con la destrucción de las economías regionales, despidos y parálisis— no parece importarle. Lo único que hace es sobreactuar y agarrársela con los más débiles, mientras los legisladores nacionales de su espacio votan en contra de la emergencia en discapacidad, de la mejora para los jubilados o del financiamiento al hospital Garrahan, donde se atienden cientos de gurises concordienses cada año”.

“Durante meses se quejaron de que Nación no les daba nada. Sin embargo, sus legisladores nacionales votaron siempre en línea con La Libertad Avanza, y ahora van todos juntos a la elección, entregando los símbolos, los colores y los lugares en las listas. Se han entregado de pies y manos a Milei, un presidente que sistemáticamente ha castigado a la provincia y a Concordia particularmente”, añadió. “Como si fuera poco, ahora nos enteramos que los socios políticos y electorales de Azcué, la UCR y Frigerio, forman parte de un gobierno libertario, anti-casta, que aplica la motosierra a los beneficios para personas con discapacidad en el mismo momento en que se registran pedidos de coimas en la compra de medicamentos para los mismos sectores vulnerables”.

Advertencia sobre las propuestas de Benegas Lynch

En relación con las propuestas de su espacio político, Cedro sostuvo: “Antes de tomar represalias con laburantes solamente porque piensan políticamente distinto a él, Azcué debería preocuparse por algo mucho más grave: las propuestas que está lanzando su candidato a senador nacional, Benegas Lynch, quien plantea la privatización del complejo hidroeléctrico de Salto Grande. Esa decisión significaría, ni más ni menos, la desaparición de los fondos que hoy recibe Concordia a través de CAFESG, recursos vitales para nuestra ciudad”.

“Quiero decirle al intendente Francisco Azcué que el poder no dura para siempre. El poder es transitorio, y las decisiones que hoy toma con prepotencia y soberbia, mañana serán recordadas”, enfatizó.

Por último, subrayó: “No hemos escuchado al intendente decir absolutamente nada al respecto de las propuestas de su candidato, Benegas Lynch. Quizás el silencio tenga que ver con el temor a incomodar a sus superiores porteños, ahora que ha decidido pintarse de violeta. Mientras se calla frente a proyectos que amenazan el futuro de Concordia, descarga su poder contra trabajadores que solo expresan sus ideas. Eso, intendente, es lo que la sociedad no olvida. Sus decisiones serán recordadas por los damnificados, por sus familias, amigos y por todos los que no avalamos ese accionar altanero, propio de patrón de estancia”.