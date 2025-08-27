Básquet asociativo: Sionista venció a Ciclista en el cotejo saliente

Sionista venció a Ciclista en el partido destacado del inicio de la tercera fecha de la APB.

Con la disputa de tres encuentros, en la noche de este martes comenzó a disputarse la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet. en este marco, hubo victorias de Sionista, Olimpia y Rowing.

Sionista dio un paso importante al quedarse con el partido más destacado del arranque del tercer capítulo del Torneo Clausura de la APB. El Centro derrotó de local a Ciclista por un cerrado 60 a 59 en duelo de equipos candidatos a pelear por la corona.

En un encuentro de bajo goleo y mucha defensa, el local manejó el trámite y por más que el final fue apretado, lo supo cerrar a su favor para alcanzar un triunfo de valor. En el ganador, Arik Levin fue el goleador con 13 tantos, bien secundado por Luciano Santana con 12 y Tiago Levy con 11. En la visita, Elías Moyano fue el goleador de la noche con 22 puntos y 12 rebotes.

Por su parte, Olimpia volvió a ganar, sigue invicto y ahora está solo en la punta del campeonato, al menos hasta saber cómo le va este miércoles a Estudiantes. El Azulgrana derrotó de local a Paracao por 72 a 61 y escaló a lo más alto.

El CAO jugó un muy interesante primer tiempo, segmento donde sacó ventajas para comandar las acciones. Un 24 a 14 en el segundo cuarto lo dejo arriba 42 a 30 en la primera mitad. El complemento fue parejo, pero el dueño de casa lo supo controlar.

Nicolás Agasse con 24 puntos fue el goleador del partido, además de los 11 tantos de Juan Gómez. En Paracao, Pablo Fernández metió 13 puntos, al igual que Felipe Mitre.

Por último, Rowing sumó su segunda victoria en el campeonato al derrotar con susto a Patronato por 67 a 64. En un partido deslucido de bajo goleo, el Remero supo trabajar para ganar nuevamente en cancha ajena.

Juan Pablo Cantero con 23 puntos volvió a brillar en el ganador, además de Amaro Abero con 16 unidades. En Patronato, Diego Faltoni totalizó 17 puntos, señala Paraná Deportes.