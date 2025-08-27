Gaillard: “Somos con orgullo la única lista que pide por Cristina libre”

La diputada nacional Carolina Gaillard (PJ-Entre Ríos), candidata a senadora nacional por la lista Ahora 503, se expresó luego de que los postulantes de la lista del PJ Entre Ríos se mostraran con referentes del kirchnerismo en el Congreso de la Nación. “Somos con orgullo la única lista que nombra a Cristina y que pide por Cristina libre”, comparó.

“Mientras otros sectores buscan respaldos en dirigentes nacionales para atraer el voto kirchnerista, nuestro espacio se sostiene en convicciones claras y en la defensa abierta de Cristina Fernández de Kirchner”, expresó la legisladora.

“Nuestras convicciones no necesitan de una foto: somos con orgullo la única lista que nombra a Cristina y que pide por Cristina libre”, agregó.

“Nosotras vamos a mantenernos en el mismo lugar. No vamos a disimular ni maquillar lo que somos. No vamos a cambiar Fuerza Patria por Fuerza Entre Ríos como hacen algunos, ni vamos a hablar mal de nuestros compañeros en cada lugar”, manifestó luego.

Finalmente, Gaillard expresó: “Tenemos claro lo que está pasando hoy en el país. La verdadera discusión es con Frigerio y Milei, más allá de las piedras que nos quieran poner en el camino”.