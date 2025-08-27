Hockey sobre césped: Rowing organiza el “Seven del Paraná”

El Paraná Rowing Club organiza el “Seven del Paraná” de hockey sobre césped.

La capital entrerriana albergará en unos días más la primera edición del “Seven del Paraná”, torneo organizado por el Plantel Superior Femenino de Hockey línea Rosa del Paraná Rowing Club. La competencia tendrá lugar en la cancha de agua de la sede Tortuguitas y se desarrollará el 14 de septiembre.

Según se informó desde la organización, el certamen está dirigido a la categoría damas libres mayores de 25 años y convocará a equipos de la región en una jornada que tendrá deporte y recreación.

Además de los encuentros programados, habrá sorteos y premios especiales a las participantes. Con esta propuesta, el equipo de primera PRC Rosa busca fortalecer la oferta deportiva de la ciudad y generar un espacio de competencia y encuentro para el hockey femenino regional.

Para mayor información, los equipos interesados en participar podrán comunicarse al 343-4588910 (Aldana) o al 343-6201314 (Silvia).