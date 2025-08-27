Fuerza Entre Ríos exhibe apoyo de distintos sectores del peronismo en el Congreso

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Fabiana Leiva, se reunieron con la senadora nacional Juliana Di Tullio, el jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, y la senadora provincial y candidata a diputada nacional, Teresa García.

Los encuentros fueron promovidos por la diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) con el objeto de articular futuras agendas de trabajo en el Congreso, según se informó mediante un comunicado de prensa.

Los candidatos entrerrianos con Germán Martínez, presidente del bloque de UxP en la Cámara de Diputados de la Nación.

Michel valoró “el apoyo a Fuerza Entre Ríos de todos los sectores del peronismo del Congreso nacional” y señaló: “No hay dudas de que la propuesta electoral que se está llevando adelante incluye a toda la ciudadanía: al trabajador, al jubilado, al docente, al industrial, al comerciante y a todos aquellos que la están pasando mal con este gobierno nacional que encabeza Javier Milei y al que Rogelio Frigerio apoya desde el día uno y se lo ve convencido de seguir haciéndolo”.

Bahl, por su parte, destacó “la posibilidad de intercambiar perspectivas con legisladores nacionales que vienen trabajando intensamente para poner un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional, así como de acercar temas y propuestas que venimos generando con todos los integrantes de nuestra lista para defender la producción, el trabajo y los intereses de nuestra provincia”.

Finalmente, Marclay resaltó el diálogo con los legisladores y la agenda parlamentaria que se abordó. “Temas que hoy, como jubilaciones y la emergencia en discapacidad, son urgentes”, puntualizó.