Fuerza Entre Ríos exhibe apoyo de distintos sectores del peronismo en el Congreso

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel, Marianela Marclay y Fabiana Leiva, se reunieron con la senadora nacional Juliana Di Tullio, el jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, y la senadora provincial y candidata a diputada nacional, Teresa García.
Los encuentros fueron promovidos por la diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) con el objeto de articular futuras agendas de trabajo en el Congreso, según se informó mediante un comunicado de prensa.
Michel valoró “el apoyo a Fuerza Entre Ríos de todos los sectores del peronismo del Congreso nacional” y señaló: “No hay dudas de que la propuesta electoral que se está llevando adelante incluye a toda la ciudadanía: al trabajador, al jubilado, al docente, al industrial, al comerciante y a todos aquellos que la están pasando mal con este gobierno nacional que encabeza Javier Milei y al que Rogelio Frigerio apoya desde el día uno y se lo ve convencido de seguir haciéndolo”.
Bahl, por su parte, destacó “la posibilidad de intercambiar perspectivas con legisladores nacionales que vienen trabajando intensamente para poner un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional, así como de acercar temas y propuestas que venimos generando con todos los integrantes de nuestra lista para defender la producción, el trabajo y los intereses de nuestra provincia”.
Finalmente, Marclay resaltó el diálogo con los legisladores y la agenda parlamentaria que se abordó. “Temas que hoy, como jubilaciones y la emergencia en discapacidad, son urgentes”, puntualizó.