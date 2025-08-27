Tratamiento de efluentes: por orden de la Justicia Federal, allanan el Parque Industrial de Gualeguaychú

El juez federal Hernán Viri hizo lugar al pedido del fiscal Pedro Rebollo. Policía Federal toma muestras de la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales de Gualeguaychú en el marco de la investigación por presunta contaminación.

El allanamiento corresponde “a un pedido de la Fiscalía, en el marco de una investigación preliminar que estamos realizando. Ingresó al predio la Policía Federal local junto a efectivos de Delitos Ambientales de la fuerza. Se van a tomar muestras de la Planta de Efluentes y de donde surja que pueda existir alguna irregularidad”, explicó a Radio 2820 el fiscal federal Pedro Rebollo.

El allanamiento comenzó a media mañana de este miércoles, por disposición del Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri.

La investigación de la Fiscalía Federal, a cargo de Pedro Rebollo, se inició luego de que el Foro Ambiental de Gualeguaychú hiciera una denuncia pública respecto de la falta de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales del Parque Industrial de Gualeguaychú, en el que operan 34 empresas.

“La Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú no funciona desde hace meses; se estima que arrastra fallas desde febrero de este año”, señalaron desde el Foro Ambiental a comienzos de julio.

En ese momento, alertaron que “los vertidos industriales sin tratamiento van a parar directamente al río Gualeguaychú a través de una tubería. Esta irregularidad quedó comprobada con una visita al lugar, de la que participaron autoridades de la Municipalidad y la Corporación del Desarrollo (Codegu), que administra el predio”.

A raíz de la situación expuesta, la Fiscalía Federal comenzó la investigación preliminar por presunta contaminación del río Gualeguaychú. Luego, se conoció la denuncia radicada -y difundida en los medios- por el abogado Ricardo Luciano. A la par, RADIO 2820 supo que ya en el mes de abril la UFIMA (Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente) había solicitado información a la Municipalidad de Gualeguaychú por una denuncia realizada por vecinos del barrio Don Pedro.

La historia pareciera repetir el proceso que, casi diez años atrás, desencadenó imputaciones a funcionarios municipales y representantes del PIG. En aquel momento, la promesa del inmediato funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes Industriales y el correcto volcado al río Gualeguaychú -sin alterar otros cursos de agua-, así como el compromiso, aún incumplido, de los industriales de poner en marcha una planta de tratamiento de efluentes cloacales para el barrio Don Pedro, descomprimieron el asunto en la Justicia.

El allanamiento al Parque Industrial se suma a otras medidas que ya viene tomando la Fiscalía en el marco de la causa que investiga si las empresas del Parque Industrial de Gualeguaychú efectivamente han contaminado el curso de agua.