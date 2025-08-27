Endeudamiento: con el PJ ausente, el proyecto obtuvo dictamen de comisión y quedó listo para ser tratado

Las comisiones de Presupuesto y de Legislación General de la Cámara de Diputados firmaron el dictamen del proyecto de ley que autoriza al gobierno a tomar deuda en dólares, que podrá ser tratado en el recinto. Los legisladores del PJ no asistieron a la reunión.

La segunda reunión conjunta para analizar la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado se desarrolló este miércoles. La anterior había sido ayer, con la presencia del ministro de Economía, Fabián Boleas, quien brindó detalles acerca del texto.

El diputado Bruno Sarubi (JxER), que preside la Comisión de Presupuesto, explicó: “Hoy se firmó el dictamen por parte de la mayoría de los integrantes de las comisiones que participamos, lo que nos permitirá aprobar en próximas sesiones esta iniciativa que envió el Poder Ejecutivo y que hoy resulta muy necesaria”.

“Los referentes del justicialismo no participaron de la reunión. Ya nos habían adelantado que no estarían y, si bien pretendíamos que se dieran los debates necesarios y los consensos, decidimos avanzar de todas maneras porque entendemos la importancia de contar con esta ley”, agregó, según se informó en un comunicado de prensa del cuerpo.

“Tal como lo explicó el ministro Boleas, el Poder Ejecutivo necesita de esta herramienta que permitirá salir al mercado a conseguir un reperfilamiento de la deuda pública, buscando mejores condiciones, lo que a la vez le permitirá al gobierno contar con un margen mayor para invertir en obras y servicios que los entrerrianos necesitan”, concluyó.

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en una sesión especial que, según trascendió, se convocará a tal fin esta misma semana.