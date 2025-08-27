José y Rocío Bonacci se accidentaron camino a Buenos Aires: “El chofer se durmió, estamos vivos de milagro”

La diputada nacional santafesina de La Libertad Avanza y su padre sufrieron un siniestro vial este miércoles en la autopista Rosario-Buenos Aires cerca de Ramallo. La legisladora viajaba para el informe del jefe de Gabinete Guillermo Francos.

La diputada nacional santafesina Rocío Bonacci de La Libertad Avanza, y su padre, José, dirigente político titular de Unite, sufrieron un siniestro vial este miércoles en la autopista Rosario-Buenos Aires cerca de Ramallo, en el cual resultaron heridos pero sin gravedad aparente.

“Se durmió el chofer, despistó, nos comimos una zanja y de milagro estamos vivos”, sostuvo el dirigente y exconcejal de Rosario, en una primera impresión sobre la causa del siniestro.

El vehículo oficial de la Cámara Diputados, un Nissan Sentra, era conducido por un chofer que trasladaba hacia Buenos Aires a la diputada de La Libertad Avanza, quien tuvo que ser asistida por los golpes en el rostro. Luego fueron derivados hasta un centro de salud en Ramallo.

Rocío se sumó a la política en 2023 como muchos jóvenes atraídos por la figura de Javier Milei aunque sin pasado militante. De hecho, su actividad nada tenía que ver con la política. José tiene una larga trayectoria política y conocido por ofrecer su partido Unite a aquellos emergentes o dirigentes que ha último momento han quedado fuera de las listas de otros partidos.

También es recordado por ser la llave en 2019 que le dio la posibilidad a Amalia Granata, que encabezó la lista de los pañuelos celestes en Santa Fe con un armado evangélico y ultracatólico y obtuvo seis bancas en la Cámara de Diputados provincial. De buena llegada a Milei, el dirigente acercó también a Rocío a la lista de diputados en 2023 y fue electa.