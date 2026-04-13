Kathaleya: inicia el juicio por jurados a los padres acusados por la muerte de su hija de dos meses

Tras conformarse hoy el jurado popular, comenzará mañana el juicio por jurados contra los padres de Kathaleya Quetzaly Hernández, la bebé de dos meses fallecida en octubre de 2021 en Paraná. Será en el salón de actos del edificio de Tribunales, a partir de las 9.

Cristian Gabriel Hernández, de 27 años, y Ariana Gisele González, de 25 años, están acusados de homicidio doblemente agravado en razón del vínculo y por alevosía. La pequeña Kathaleya falleció a causa de múltiples lesiones atribuibles, según la Fiscalía, a maltratos infligidos presuntamente por sus progenitores. Los acusados se acusan mutuamente por la muerte.

El debate, que se extenderá hasta el viernes próximo, será presidido por la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por las fiscales Valeria Vilchez y Evangelina Santana.

Por su parte las defensoras oficiales Mariana Montefiori y Antonela Manfredi asistirán a la imputada González, mientras que el imputado Hernández será representado por los defensores oficiales Fernando Callejo y Rodrigo Juárez.

Las dos personas imputadas llegan al juicio cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Luego de que el jurado reciba las instrucciones preliminares, las partes formularán sus alegatos de apertura y posteriormente comenzarán a declarar testigos y peritos.

Será el juicio por jurados número 158 que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Exhortación

Atento a lo solicitado por la defensa del imputado Hernández, con adhesión de la Fiscalía y de la defensa de la imputada González, la jueza Castagno dispuso exhortar a los medios de comunicación a que durante el transcurso del juicio, en la etapa de producción de la prueba, se abstengan de publicar sus resultas (contenido de declaración de testigos, peritos, etc.), no así de los alegatos de apertura y clausura, garantizando el principio esencial de publicidad del juicio oral.