Boxeo: el entrerriano “Musculito” Blanc cayó en Inglaterra ante Mickie Tallon

El boxeador entrerriano Leandro Blanc perdió por nocaut el pasado sábado ante el inglés Mickie Tallon en Londres, durante un combate pactado a seis rounds que formó parte de la velada que marcó el regreso del excampeón de peso pesado Tyson Fury.

Musculito tuvo enfrente a un rival que liquidó la pelea rápidamente. Con un zurdazo letal, el oriundo de Liverpool, Tallon, noqueó al boxeador de Concordia cuando promediaba el primer round.

Con este triunfo el británico extendió su record a 13 victorias, 3 de ellas con la de este sábado por la vía rápida y ahora Blanc quedó con un registro de ocho triunfos y cinco caídas siendo este en la capital de Inglaterra, el tercer nocaut que sufrió el boxeador olímpico en Río 2016.

La última victoria del concordiense se dio en junio del 2023 cuando le ganó por puntos en fallo unánime al venezolano Kervin Romero en un combate desarrollado en el Club Huracán de Parque Patricios.

Pelea de fondo

A los 37 años y casi 16 meses después de su último pleito, el británico ex campeón mundial pesado Tyson Fury regresó y derrotó por puntos en fallo unánime al ruso Arslanbek Makhmudov. Fue la quinta vuelta del «gitano» que estuvo a un paso del retiro, consigna Diario Río Uruguay.