Se realizó la primera jornada del ciclo “Una memoria cargada de futuro”

La apertura del conversatorio, organizado por la Municipalidad, estuvo dedicada a los ejes Dictadura y Discapacidad, a través de la experiencia que atravesó el abogado Pedro Ávalos, detenido durante la dictadura cívico-militar y defensor activo de los derechos de las personas con discapacidad.

El ciclo “Una memoria cargada de futuro”, cuya organización es impulsada por el Municipio, tuvo su inicio en el Centro Cultural Juan L. Ortiz con el conversatorio Dictadura y Discapacidad. Para abordar la temática en el marco del 50° aniversario del último golpe cívico-militar.

Para la ocasión, se invitó a Pedro Ávalos, detenido durante la dictadura e integrante de espacios de promoción de derechos y referente en accesibilidad.

En cuanto al lanzamiento del conversatorio y la elección de Ávalos para abrir la mencionada propuesta, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, consideró: “Ávalos fue un preso político y tuvo una activa presencia para crear los facilitadores para la integración y el aspecto inclusivo, que debe tener una persona con discapacidad”.

A su vez, el coordinador de Derechos Humanos de la Municipalidad, Daniel Paduán, rescató que la disertación de Ávalos surge para reflexionar “acerca de la persecución sistemática, hasta el exterminio de las personas, durante el terrorismo de Estado, para sostener un modelo socioeconómico que vulneró muchos derechos adquiridos en la Argentina. Ávalos, es un ejemplo de vida: es creador de varias leyes vinculadas a la reparación de la democracia y con la discapacidad”.

“Desde la Municipalidad me invitaron a contar mi experiencia. Quisimos establecer un paralelismo entre lo que fue la dictadura y la etapa que vivimos actualmente: el plan económico que ejecutó Martínez de Hoz es exactamente el mismo, lo mismo que el odio hacia las personas con discapacidad”, graficó Pedro Ávalos.

Estuvieron presentes las concejalas Fernanda Facello y Susana Farías; el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón y la directora general de Políticas de Integración y Discapacidad del Municipio, Cristina Ripari.