El Encuentro Shakespeare celebrará su quinta edición con una extensa programación en Entre Ríos y Santa Fe

Del lunes 20 al jueves 30 de abril, la quinta edición del Encuentro Shakespeare del Litoral. El evento se desplegará en las ciudades de Paraná, Santa Fe, Santo Tomé, San Justo, Arroyo Leyes y Oro Verde, con el objetivo de utilizar la obra de William Shakespeare como un puente para dialogar sobre problemáticas contemporáneas. A través de funciones teatrales, talleres, seminarios y ferias de editoriales, la propuesta busca democratizar el acceso a los bienes culturales, vinculando a artistas con instituciones educativas y comunidades que habitualmente se encuentran fuera de los circuitos comerciales.

La programación de este año se destaca por una fuerte impronta pedagógica y descentralizada, centrando gran parte de sus actividades en escuelas secundarias y bibliotecas populares. Entre los espectáculos principales se encuentra "Mc Beth", una versión en clave de clown a cargo del grupo LAP Trío de Buenos Aires, que tendrá funciones en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe el lunes 20 de abril y en el Teatro 3 de Febrero de Paraná el miércoles 22.

La propuesta incluye no solo una función de teatro exclusiva para los destinatarios, sino que, además, previo a ello se otorgará material áulico con contenidos claves que funcionan como disparador para mirar la obra y debatir después de verla. Estas guías de trabajo pertenecen al capital propio del Equipo Chefpeare, y están relacionadas con las Áreas temáticas de Lengua y Literatura, Teatro e Idiomas.

Asimismo, la obra Hijas de Shakespeare, proveniente de Rosario, ofrecerá una relectura crítica sobre los destinos de Julieta, Ofelia y Desdémona el sábado 25 de abril en la capital santafesina. Por su parte, el elenco anfitrión presentará "Romeo y Julieta a punto caramelo", una pieza que combina humor y gastronomía con funciones programadas en el Teatro 3 de Febrero, la Biblioteca Popular Amaneceres y la Escuela Parroquial de Oro Verde.

Uno de los hitos de esta quinta edición será la jornada denominada "El cumple de Willy", prevista para el jueves 23 de abril en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná. Esta actividad, enmarcada en el Día del Libro y el aniversario del autor inglés, consistirá en una varieté que incluirá performances escénicas, lecturas de poesía e intervenciones teatrales entre las 17 y las 21. Además, se sumará una feria de editoriales y la función central de Mc Beth para el público general.

El compromiso social del festival se manifestará también el lunes 20 de abril con la jornada Jóvenes Shakespeare en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe. En este espacio, actores nóveles compartirán sus experiencias teatrales en una función de carácter solidario, donde se invita al público a colaborar con alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a cooperadoras y comedores comunitarios.

Hacia el cierre del evento, el jueves 30 de abril se realizará una varieté final en el Centro Español de Santa Fe, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Desde sus inicios en 2022, el Encuentro Shakespeare del Litoral logró formar un espacio de red entre artistas regionales, contando actualmente con el apoyo de la Municipalidad de Paraná, la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, el Contier y diversas bibliotecas populares.

Las entradas anticipadas para las presentaciones en Paraná pueden adquirirse en Breyer Disquerías. Para otras localidades, comunicarse por correo electrónico a encuentro.shakespeare.er@gmail.com