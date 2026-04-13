Novaluna Trío presenta un repertorio de jazz y musica popular brasileña

Este sábado 18 de abril, a partir de las 21, el grupo Novaluna Trío se presentará en la sala de Proyecto Erarte, ubicada en el subsuelo de la Galeria Flamingo, en San Martín 902 de la ciudad de Paraná. La propuesta musical integra el jazz con géneros como la bossa nova y la Música Popular Brasileña, y estará a cargo de la cantante Paula Rodríguez, el guitarrista Gerardo Aznar y el trompetista santafesino Pedro Casis.

El encuentro cultural busca ofrecer al público local un recorrido sonoro por diversos estilos latinoamericanos e internacionales en un formato de camara.

La formación que protagonizará la velada destaca por la trayectoria de sus integrantes en la escena musical regional. Pedro Casis, quien además de trompetista es compositor y arreglador, cuenta con una vasta experiencia como director musical del Santa Fe Jazz Ensamble y es reconocido por ser el fundador y curador del Festival Internacional de Jazz de Santa Fe. En esta oportunidad, Casis se une a la voz de Rodriguez y a las cuerdas de Aznar para abordar los matices de la MPB y los estandares del jazz.

Las entradas se encuentran disponibles para la venta a traves del Whatsapp al 343 4808780.