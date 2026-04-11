Están próximos a finalizar los trabajos de pavimentación en grupos habitacionales de Concepción del Uruguay

Las obras de pavimentación en los grupos habitacionales que el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) construyó en Concepción del Uruguay registran un grado de avance superior al 90 por ciento. Estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las familias.

Al respecto, el presidente del organismo, Manuel Schönhals, destacó que "los trabajos forman parte de un plan integral que lleva adelante el gobierno de Entre Ríos, a través del IAPV, que ejecutó la totalidad de las viviendas en la zona". La intervención comprende los grupos habitacionales 50 y 150 Viviendas Lomas Sur, 30 Viviendas Vicoer y 80 Viviendas Agmer.

Asimismo, señaló que "se incluyen trabajos complementarios fundamentales para el saneamiento urbano, como el refuerzo y la ampliación de la red cloacal, acompañando el crecimiento y las necesidades actuales de estos barrios".

Las tareas están a cargo de la empresa Traza Construcciones S.A., con una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos, financiada por el gobierno provincial. La obra permitirá mejorar la transitabilidad, reforzar la seguridad vial y revalorizar todo el sector.