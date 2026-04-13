“Racing debería rescindirle el contrato a Rojo”, disparó Flotta

En su columna en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Flotta se refirió a una nueva expulsión de Marcos Rojo, en la derrota de Racing frente a River. “Es la cuarta expulsión contra River y las estadísticas no mienten. Es un jugador que tiene antecedentes negativos al respecto porque no es la primera vez que le pasa, lo peor es que es un gran jugador y sorprende lo que hace”.

Y disparó: “Creo que Racing le tendría que rescindir el contrato, no puede jugar como lo haría en un potrero, esto es fútbol profesional, más con lo del VAR”. Y amplió: “Es lamentable que tenga estas reacciones, es un jugador de primera división”.

En relación al partido, Flotta expresó: “El partido creo que tiene dos facetas, Racing hizo un buen primer tiempo, creo que fue el mejor de año, de hecho lo controló a River. En lo personal me gustó lo que hizo Costas porque sacó un delantero y puso un volante, así le equiparó el medio a River y lo peleó”.

Pero destacó: “De todas maneras tiene un problema terrible en la definición, la de Solari que le tapa Beltrán, en el comienzo del año, el jugador de Racing contó con tiempo, tendría que haber sido gol y sin embargo falló”.

Más adelante, el entrenador destacó que “River no jugó tan bien como contra Belgrano, pero le alcanzó para ganar, además de la gran racha con la que cuenta cada vez que juega en Avellaneda”.

Escuchá toda la columna acá: