Fútbol: Gimnasia La Plata logró un agónico triunfo ante Sarmiento en Junín

Gimnasia y Esgrima La Plata venció agónicamente a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, por la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue 2 a 1 la victoria del Lobo en duelo de necesitados y gracias a un gol de Franco Torres, cuando se jugaba el primer minuto de tiempo de descuento.

La apertura del marcador llegó poco antes del final de la primera etapa. Tras un tiro de esquina desde la izquierda, y con un cabezazo previo de un compañero, Rodrigo Auzmendi apareció con un testazo para poner el 1-0. En el inicio del complemento fue Pablo Magnín el encargado de marcar para el local y establecer el 1-1.

Finalmente, a poco tiempo de que el partido llegue a su ocaso, Franco Torres puso el 2-1 definitivo que le permitió al elenco platense llegar a 17 puntos en la Zona, resultado que le permite soñar con ingresar a octavos de final. Sarmiento, por su parte, se mantiene con 16 y complicó sus aspiraciones de pasar a la siguiente instancia, consigna Infobae.