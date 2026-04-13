Michel: “Trato de resolver los problemas de la gente, hablar de candidaturas hoy es casi ciencia ficción”

“Frigerio tiene dos caras: la cara que demuestra en Entre Ríos frente a la sociedad y la cara real que hace que sus senadores sean de La Libertad Avanza y él acompaña todas las decisiones políticas de Milei que hacen que este programa económico le restrinja fondos a la provincia", acusó Michel.

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) reiteró sus críticas hacia el programa económico del gobierno de Javier Milei y al apoyo del gobierno provincial. También se refirió al conflicto con Uruguay por la planta de metanol de HIF Global y a otras temáticas de interés político.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel sostuvo que la nota que le enviaron al ministro de Economía, Luis Caputo, solicitando que cumpla con el destino del impuesto a los combustibles “la firmamos entre diputados de varias provincias”. En ese marco, criticó “el reclamo de (el gobernador Rogelio) Frigerio” por considerar que “Frigerio para esto tiene dos caras: la cara que demuestra en Entre Ríos frente a la sociedad y la cara real que hace que sus senadores sean de La Libertad Avanza y él acompaña todas las decisiones políticas de Milei que hacen que este programa económico le restrinja fondos a la provincia, por lo cual está muy bien que se victimice para la tribuna o para los medios, pero la realidad es que con sus decisiones políticas, ya sea acompañando las leyes o entregando a los senadores y la cabeza de lista de diputados, lo único que hace es avalar este programa económico y estas decisiones de Caputo de no enviarle fondos a las provincias”.

Al respecto, se preguntó: “Nunca un gobernador le entregó los dos senadores y la cabeza de lista de diputados al oficialismo. No hay antecedente, no solo en Entre Ríos, en ninguna provincia. Entonces, nadie puede argumentar su propia torpeza, su propio error, pero ¿cómo se va a lamentar ahora de que el programa económico no le asigne fondos a la provincia de Entre Ríos o restrinja las transferencias, si él entregó a los senadores? ¿Cómo va a argumentar ahora una posición política si no tiene senadores para negociar –en el buen sentido de la palabra desde lo político- leyes y transferencias en el Senado? ¿Cómo hace? Cuando se discuta en el Senado alguna ley, ¿qué senadores le responden a Frigerio?”.

Y analizó que “esto que está pasando de apropiarse de fondos que no le pertenecen no solo ocurre con el impuesto a los combustibles, ocurre con todo lo que tiene que ver con salud, con discapacidad, con universidades. Nosotros cometimos errores en el pasado, está claro, porque por algo perdimos las elecciones. La gente lo tiene claro, cometimos errores y no pudimos recuperar el poder adquisitivo del trabajador y el jubilado por eso la gente eligió canalizar su bronca con la política a través de Milei, pero ¿qué problema se le resolvió a la gente desde el 2023 a la fecha? ¿Qué solución le hemos dado de fondo a la gente? Porque claramente no está resuelta la inflación porque si bien bajó, se hizo conteniendo la demanda y es la paz de los cementerios. Cualquiera contiene la inflación si el poder adquisitivo de los trabajadores viene perdiendo durante cinco meses con la inflación, hay ocho meses de caída de recaudación y tenemos más de nueve meses de crecimiento todavía de la inflación”.

En ese marco, reiteró que “la gran mayoría de los argentinos, la clase media y baja, están perdiendo con esta política económica, y hay un tema muy grave que es el sobreendeudamiento de las familias argentinas. El sobreendeudamiento está ahogando el bolsillo de todos los hogares, policías, docentes, empleados de la salud en la provincia. El mayor problema que tienen es que llega el día 15 y es fin de mes porque tienen que pagar los préstamos y por ahí uno mira los números que presentan los medios en Buenos Aires de que la mora llegó al 10 al 12%, igual que en la pandemia, y lo que no están viendo es que en el interior de nuestro país, como en nuestra provincia, hay una innumerable cantidad de cooperativas y de mutuales que prestan con código de descuento a tasas usurarias que nadie regula y que prestan como se les canta y ejecutan a las familias”.

Sobre esto, mencionó que “hay cuatro proyectos presentados en igual sentido que están en las comisiones para tratar y esta semana está previsto pedir una moción de prioridad para tratarlo. Hoy, el modo como están organizadas las mayorías, tiene que ver con que muchos gobernadores entregaron sus legisladores a La Libertad Avanza por la chiquita de no perder las elecciones y a las mayorías en el Parlamento las organiza La Libertad Avanza, en las comisiones, en los tratamientos preferenciales, y demás, con lo cual necesitamos seguir construyendo mayorías más amplias para poder, siquiera, darles el tratamiento”.

Consultado por la organización y las perspectivas con vistas a la elección del año próximo, sostuvo que “con lo dinámico que está no solo la Argentina, sino el mundo, pensar en las elecciones del año que viene es faltarle el respeto a la gente”. “Estaría insultando su inteligencia si le digo que nadie habla, pero lo que yo veo –y esto es una opinión personal- es que, si el peronismo sigue con esa dinámica de cada vez prestarle más atención a lo que ocurre en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires, y no prestarle atención a lo que ocurre en el interior del país, vamos a cometer el mismo error de dejar de lado una gran parte del electorado. Yo a lo que aspiro, lo que estamos trabajando, es que dentro del peronismo se tenga cada vez más en cuenta lo que es la problemática de nuestra provincia”, aseveró.

Como ejemplo, mencionó “el caso concreto de la industria del huevo que genera muchos puestos de trabajo, y por ello presentamos un proyecto –que esperamos que también el PRO lo acompañe- para equiparar el IVA de todas las proteínas, carnes huevo al 10,5. Ese es un tema muy particular del interior que, cuando uno va con estos planteos al resto del PJ, es muy difícil que lo entiendan porque tienen otras urgencias”. Ante ello, advirtió que “si no le empezamos a prestar atención a la dinámica que ocurre en el interior, a todo lo vinculado a la industria agroindustrial, al turismo en el interior del país, al tema de las rutas y de la logística en el interior del país, vamos a tener un problema. En eso sí estamos trabajando ahora, pero decir nombres un año y medio antes de la elección, a mí se me hace muy difícil”.

Sobre el nombre de Axel Kicillof que planteó Marcelo Casaretto como posible referente, Michel se diferenció: “Es la opinión de él, yo trato de ser responsable y de pensar en cómo se le da respuesta a la gente y al día a día de los problemas de la gente. Hablar de candidaturas, para mí, a esta altura del partido es casi ciencia ficción”.

Admitió también la falta de presencia en el territorio por parte de los dirigentes y explicó que “por eso en las últimas elecciones hemos tenido la performance que hemos tenido de no poder llegarle a la gente con un mensaje claro, y siempre trabajar en candidatos que luego lo único que hacen es sacarse fotos en Buenos Aires, frente al Congreso o en una marcha, cuando en realidad los problemas nuestros, están en la provincia”.

“Por eso estamos trabajando para darle otra dinámica, por eso la presentación en la Justicia Federal que hicimos por el caso de la planta de metanol que se está buscando instalar en Paysandú, en las costas del Uruguay, frente a Colón; por eso la recorrida que hacemos permanentemente; el otro día fuimos a la reunión de las comunas y por eso todo lo que trabajamos por el tema agrícola. Si nosotros pensamos que los problemas a los entrerrianos o a los argentinos se los vamos a resolver sentados en una mesa, tomando mate o café, viendo quién va a ser el candidato nuestro el año que viene, tenemos un error conceptual muy importante”, definió.

Respecto de la polémica con Uruguay por la planta de HIF Global, Michel consideró que “a lo último que hay que recurrir es al corte de tránsito, a entorpecer el tráfico, y a la violencia y a la agresión entre los pueblos hermanos porque es el peor camino para resolver esto, es el peor camino que podemos tomar. Hecha esa aclaración, el único punto que hay que tomar acá es aplicar la ley. En este caso es aplicar el artículo 7 del Tratado del Río Uruguay que, a grandes rasgos y según surge de la doctrina del fallo Botnia del año 2010, dice que si una parte, en este caso Uruguay, hace una obra sobre el río que afecta a la otra parte, se necesita del acuerdo de los dos países. Y eso es lo que no se está cumpliendo acá”.

“Por eso nosotros accionamos. Y a pesar de que el gobernador Frigerio decía que la justicia local no tiene nada que ver en esto, le quiero avisar que no solo la Justicia Federal y el Ministerio Público se declaró competente, sino que el Juzgado Federal ya ordenó medidas, con lo cual claramente la Justicia Federal tiene intervención y competencia en esta causa. Y una de las medidas que pedimos son todos los antecedentes que se presentaron en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), porque ¿alguien sabe quiénes son los representantes argentinos en la Comisión Administradora del Río Uruguay? Yo sé el nombre, pero ¿alguien les vio la cara? ¿a alguien sabe qué hacen? No, nadie los conoce, ni le dan explicaciones a nadie”, alertó.

Cuestionó asimismo que “los funcionarios del actual gobierno de Frigerio bajaron los estándares de control a través de la resolución 22 del 2019” y planteó que “para resolver esto no alcanza con hacer videos en las redes y sacarse fotos, lo que hay que hacer es accionar en el marco de la ley, en el marco del Tratado Río Uruguay. Por eso esta acción, por eso el avance que estamos haciendo, yendo a involucrar en la causa judicial a los accionistas del proyecto para que, de alguna manera, tengan que dar explicaciones”.

En ese sentido, Michel consideró que “vamos a avanzar de manera positiva en la relocalización de la planta porque no le sirve un conflicto legal a Uruguay para esto, porque le quita seguridad jurídica al nivel de inversión que requiere este proyecto, y que se haga por escrito. Dentro de las medidas de pruebas ordenadas, además de determinar la línea de base ambiental que está en la doctrina Botnia, es decir, que se tomen pericias ambientales y esta semana se va a sortear el perito, también está pedir toda la información a la CARU y pedir todos los legajos de la empresa a través de Cancillería, a través de un exhorto judicial al Uruguay. Y vamos a seguir avanzando porque la única forma de resolver esto es en el marco de la ley y cumpliendo con el Tratado del Río Uruguay”.

En este punto, se preguntó: “¿Por qué lo que hicimos nosotros con una demanda no lo hizo la provincia de Entre Ríos? Porque además la provincia de Entre Ríos tiene un asesor letrado en materia jurídica como (Julio) Rodríguez Signes que si hay algo que conoce es el funcionamiento de la justicia. ¿Por qué no lo hicieron? Tendría otra fortaleza la posición de la provincia”. “Lamentablemente en esto para defender sus intereses, uno no puede quedar bien con todo el mundo y después quedar bien con el Presidente uruguayo e ir sacarse la foto y darle la mano. Lamentablemente hay que defender los intereses de la provincia, con respeto y en el marco de la ley, pero con mucha firmeza; no es tan difícil”, resumió.

“Mientras no haya una posición judicial y jurídica firme de parte del gobierno argentino, van a seguir avanzando. La única forma de sentarlos a negociar es en el marco de un proceso judicial que, de alguna forma, le debilite la posición de captar inversiones a la empresa en Uruguay. Y que, como necesitan seguridad jurídica para avanzar en esto, deban resolver el tema judicial. Lo que se le pide al Uruguay es que cumpla con el artículo 7 del Tratado del Río Uruguay, que obtenga la conformidad del lado argentino. Algo que no han hecho, es tan sencillo como eso”.

En otro orden de cosas, reconoció que no existe diálogo con el gobierno provincial y afirmó: “Como no tenemos diálogo, lo que estamos haciendo es presentando una nota todas las semanas pidiendo una audiencia con el gobierno”. “La semana pasada presentamos una por la baja de los recursos; hoy lunes temprano presentamos otra por el tema del conflicto de la planta de metanol. Yo sí tengo diálogo en la Cámara con legisladores del oficialismo y con legisladores de La Libertad Avanza, pero no con el gobierno provincial. Seguramente debe tener reuniones más interesantes que hacer que la nuestra o debe querer reuniones donde le diga lo que quiere escuchar, o con empleados para que le digan todo que sí, pero nosotros lo estamos pidiendo por escrito con el sello por mesa de entradas, pero no hemos tenido respuesta”, criticó.

No obstante, planteó: “Yo creo que Frigerio es una persona de diálogo y él dice que busca el acuerdo, el consenso”.

“Sí hablamos a nivel nacional. Cuando uno es funcionario nacional, va a trabajar en el auto, va a la oficina, tiene toda la gente a cargo, a mí me pasaba en Aduana que tenía 5.500 personas que dependían de mí, y uno se confunde, uno cree que la realidad del país o de la sociedad pasa por eso, de que le digan a uno todo que sí, de que tiene razón en todo, y la verdad es que la vida diaria pasa por otro lado. Y a esto lo digo a partir de mis errores. La entrevista que vi del ministro de Economía, creo que fue el domingo pasado, me hizo acordar tanto a muchas partes de los gobiernos nuestros peronistas cuando uno se cree la realidad que está viviendo dentro del gobierno y no lo que pasa en la calle. Es un error que cometen todos los gobiernos. Los veo muy disociados de la realidad”, concluyó.