Hallaron sin vida a una mujer de 76 años en su casa en Colón y se investiga el deceso

Una mujer de 76 años fue hallada sin vida este lunes por la tarde en el interior de su vivienda en Colón, ubicada en calle Paysandú al 900, en su intersección con Pellenc, tras un aviso de vecinos que alertaron por su ausencia prolongada.

Ante la falta de respuestas desde el interior del domicilio, efectivos policiales realizaron una inspección a través de una ventana lateral y lograron divisar el cuerpo de la mujer, confirmando la situación.

A partir del hallazgo, se iniciaron actuaciones de oficio para establecer las formas y circunstancias del fallecimiento, bajo la intervención de la fiscal en turno, Noelia Batto, quien dispuso el protocolo correspondiente con participación de la División Policía Científica, el médico policial y la Sección Judiciales.

Según los primeros relevamientos en la escena, no se detectaron signos de violencia que permitan presumir la intervención de terceros. No obstante, y en cumplimiento de los procedimientos de rigor, el cuerpo fue trasladado a la empresa Orbe, donde será examinado por el médico forense. El resultado de la autopsia será clave para determinar con precisión la causa de la muerte y confirmar las hipótesis iniciales.