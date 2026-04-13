Solicitan colaboración para dar con el presunto responsable del homicidio en una obra en construcción

La Jefatura Departamental de Policía Colón, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal representado por Alejandro Perroud, solicita la colaboración activa de la población y de los medios de comunicación para localizar a un hombre sobre quien pesa una orden de detención inmediata en el marco de una causa por homicidio.

En cumplimiento de lo dispuesto mediante el Oficio Nº 559, vinculado a la causa caratulada “NN S/ Homicidio simple” (Legajo OGA Nº 139/26), se ha instruido la Captura Nacional e Internacional de Nicolás Alexander Acosta, alias “Nino”.

La búsqueda guarda relación con el caso del hallazgo de este domingo en un edificio en construcción en la ciudad de Colón.

Canales de comunicación urgente

Se insta a la comunidad a que, de poseer datos fidedignos sobre su paradero o haberlo divisado, procedan a dar aviso de manera inmediata y bajo estricta reserva.

Cualquier información puede ser reportada a través de las siguientes vías de contacto:

. Línea gratuita 101.

. Sala de Comunicaciones y Emergencias: +54 9 343 405-4033.

. División Investigaciones e Inteligencia Criminal: +54 9 3447 64-2315.