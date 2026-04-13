Por la mayor cosecha se esperan más de US$ 35.000 millones del campo

La Bolsa de Comercio de Rosario ajustó al alza su proyección de liquidación de divisas del agro para este año por la mejora en los volúmenes de cosecha: ahora se esperan US$ 35.375 millones.

La mejora, cercana a los US$ 1.000 millones respecto del cálculo previo, responde a una combinación de mejores precios internacionales y mayores volúmenes de exportación previstos, según la entidad.

Uno de los factores clave detrás de esta revisión es el maíz. La entidad elevó la estimación de producción para la campaña 2025/26 a 67 millones de toneladas, lo que implica un aumento de 5 millones frente al informe anterior. Este salto productivo se traduce en exportaciones proyectadas por 43 millones de toneladas, un volumen que marcaría un récord histórico para el país.

Además del mayor saldo exportable, el contexto internacional también juega a favor. La reducción esperada en la oferta de competidores como Estados Unidos (por menor superficie sembrada) y Brasil (con ajustes en la zafriña) podría abrir oportunidades adicionales para la colocación del cereal argentino en los mercados globales.

En paralelo, el informe destaca que la mejora en la proyección de divisas también se explica por un ritmo más dinámico en los embarques de girasol y por una leve suba en los precios internacionales, influenciada por tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

En cuanto al ingreso efectivo de dólares, el primer trimestre del año mostró un desempeño más débil: el agro liquidó unos US$ 5.735 millones, por debajo de los US$ 6.200 millones del mismo período de 2025. Esta merma se vincula, en parte, con el adelantamiento de exportaciones registrado en septiembre pasado, tras medidas transitorias sobre retenciones que bajaron a cero hasta alcanzar el cupo de los U$S 7.000 millones.

Sin embargo, desde la BCR anticipan una normalización del flujo de divisas a partir de abril. Para el período abril-diciembre, se espera un ingreso de US$ 29.600 millones: US$ 16.500 millones de soja y derivados, US$ 7.500 millones de maíz, US$ 2.200 millones del complejo trigo, US$ 2.400 millones del complejo girasol, US$ 500 millones del complejo cebada, US$ 300 millones de sorgo y US$ 600 en otros cereales y oleaginosas.

De confirmarse estas proyecciones, el agro volverá a posicionarse como el principal sostén de divisas de la economía argentina en 2026, en un contexto donde la dinámica exportadora y los precios internacionales seguirán siendo determinantes.

Por cierto, los dólares del campo, el superávit en la balanza comercial de la energía y el llamado carry trade financiero es lo que explican el precio actual de la divisa en pleno retroceso. En el año el dólar oficial pierde 6,4%.