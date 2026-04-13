Internaron a Luis Brandoni tras sufrir una fuerte caída: qué se sabe sobre la salud del actor

El productor teatral Carlos Rottemberg confirmó que el reconocido actor Luis Brandoni, de 85 años, sufrió una caída en su casa y quedó internado en observación en un sanatorio porteño.

Debido a esto, Multiteatro suspendió las funciones de la obra Quién es quién, que protagoniza el actor junto a Solita Silveyra, como se anticipó en las redes sociales.

“Efectivamente está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa”, aseguró a este medio el productor de la obra que protagoniza el actor.

“Lo de Brandoni exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio. No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, que hay que controlar hasta su absorción”, cerró.

En las redes sociales, la cuenta de X del teatro expuso la situación actual de los protagonistas de la obra que produce Rottemberg, que tuvo un recorrido complejo por las dificultades de salud que tuvieron los actores.

“Las funciones de Quién es quién continuarán suspendidas hasta el próximo día jueves inclusive, debido a prescripciones médicas indicadas a sus protagonistas desde el pasado viernes. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, se detalló.

No es la primera vez que sucede algo similar en los últimos meses. En 2025, Luis Brandoni también había preocupado a sus fanáticos luego de haber sufrido una descompensación que también lo había obligado a suspender Quién es quién.

Soledad Silveyra también sufrió un problema de salud

Antes de lo sucedido con Brandoni, las funciones del fin de semana había sucedido por un problema de salud de la actriz. Según explico Rottemberg se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita.

Al ser consultado sobre la gravedad del cuadro, el productor remarcó: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”.

Fuente: Ámbito.