En Mendoza cualquier persona podrá denunciar a infractores viales a través de WhatsApp

La norma permite que las personas remitan material audiovisual (fotos o videos) capturados en la vía pública donde se adviertan infracciones. El canal principal será WhatsApp, aunque también se habilitarán enlaces institucionales.

Qué dice la ley sobre los "escraches" por WhatsApp

Se incorpora el art. 120 bis: cualquier persona puede enviar fotos o videos de presuntas infracciones viales por canales digitales (como WhatsApp) a los municipios o al Ministerio de Seguridad y Justicia.

Ese material es solo una comunicación ciudadana (no denuncia formal ni prueba válida por sí sola). La autoridad puede descartarlo si parece falso o fuera de jurisdicción y, si hay datos suficientes, remitirlo al Juzgado Vial acompañado de un informe preliminar que indique la infracción supuestamente observada y los datos identificatorios que surjan del propio material, sin validar ni certificar su contenido.

Los Juzgados Viales analizarán la información y decidirán si la validan y cómo proceder.

Cómo denunciar infracciones por Whatsapp en Mendoza

La recepción del material se hará a través de los canales digitales oficiales que se dispongan: enlaces web institucionales y sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, publicó UnoMendoza.

Esta medida busca multiplicar el control estatal sin necesidad de aumentar la cantidad de preventores en las calles, apelando a la responsabilidad (y la cámara) de los mendocinos.