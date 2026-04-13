Pipo Pescador, memoria viva de la infancia, fue reconocido en Gualeguaychú

En Gualeguaychú, la declaración de Pipo Pescador como Personalidad Destacada se convirtió en una jornada de reencuentro con una de las voces más significativas de la cultura infantil argentina. Más allá del acto formal, el homenaje activó un entramado de música, memoria y participación intergeneracional.

Detrás del nombre artístico está Enrique Fischer, nacido en la ciudad y convertido, con el paso de las décadas, en una de las voces fundamentales de la cultura infantil argentina. Su obra —hecha de canciones, libros y teatro— atraviesa generaciones y forma parte de un repertorio afectivo que excede lo estrictamente artístico.

La sesión especial del Concejo Deliberante, que aprobó la distinción por unanimidad, fue el marco formal de un reconocimiento que, en los hechos, ya estaba instalado en la experiencia de varias generaciones que crecieron con sus canciones.

Previamente, Fischer, quien reside en Alemania, mantuvo un encuentro con el intendente Mauricio Davico, quien le entregó un poncho como obsequio. El gesto, sencillo pero simbólicamente cargado, fue recibido con especial afecto por el artista, que lo destacó entre los momentos de la jornada.

En el recinto del Concejo Deliberante se llevó adelante la ceremonia oficial, donde se destacaron su trayectoria y su aporte a la formación cultural de varias generaciones.

Luego, en el hall del Palacio Municipal, la escena se volvió más íntima y celebratoria. La Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, dirigida por Santiago Veronesi, junto a alumnos de la Escuela Gervasio Méndez, interpretaron canciones del reconocido artista. A ese momento se sumaron el profesor de música Maxi Benetti y los raperos Kevin Arnold “Key” y Rodrigo Bordoli “Triko”, en un cruce generacional que amplió el homenaje hacia nuevas formas de expresión musical.

Antes de la culminación del encuentro, el propio Pipo Pescador interpretó su canción más reconocida, que fue coreada por todos los presentes, cerrando el homenaje en un clima de celebración colectiva.

“Mi visita a la municipalidad empezó con una entrevista con el intendente Davico, hablamos de cosas muy interesantes y de proyectos para los niños. Luego, en el Concejo escuché palabras muy enternecedoras sobre lo que he hecho en mi vida. Me emocioné mucho, y la frutilla del postre fue al bajar al hall donde me esperaban cientos de niños y la orquesta que tocó ‘El auto de papá’. Este homenaje va a estar siempre en mi corazón, muy agradecido”, expresó Pipo Pescador al finalizar la jornada en declaraciones al portal del municipio de Gualeguaychú.