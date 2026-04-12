Cacho Deicas debutó en Paraná con una noche a pura cumbia en el Club Universitario

Este sábado Paraná vivió una noche cargada de identidad popular con la primera presentación en la ciudad de Cacho Deicas, quien subió al escenario del Club Universitario ante un público que respondió con entusiasmo desde el primer acorde.

La visita del histórico cantante —referente indiscutido de la cumbia santafesina y voz emblemática de Los Palmeras— generó una expectativa que se tradujo en un club colmado, con un repertorio que recorrió clásicos y reafirmó su vigencia en la escena popular.

La noche tuvo, además, un condimento especial con la presencia de Mario Pereyra, otra figura clave del género, cuya aparición fue celebrada por el público y aportó un cruce simbólico entre dos nombres fundamentales de la música tropical del litoral.