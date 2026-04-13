Autos del TC girarán en Paysandú en la previa de la carrera en “La Histórica”

Dos autos del Turismo Carretera saldrán a las calles de Paysandú, como pasó alguna vez en San Luis y otras ciudades (Foto: ACTC).

En la previa de la cuarta fecha del Turismo Carretera, a disputarse en el autódromo de Concepción del Uruguay, autos de la Máxima girarán por Paysandú, República Oriental del Uruguay. Los pilotos charrúas Mauricio Lambiris y Eddy Mión serán los encargados de girar por la ciudad; luego habrá una conferencia de prensa.

El Ford Mustang de Lambiris y el Toyota Camry de Mion estarán ubicados en el Estadio 8 de Junio. De ahí saldrán por el Boulevard General Artigas hasta 25 de Mayo. En la esquina volverán por la otra mano del boulevard, hasta calle Colón, para dirigirse hasta Gral Luna y retomar.

A las 11.30 del jueves se realizará una conferencia de prensa donde estarán los pilotos y las autoridades locales. La misma se realizará en el Centro de la Interpretación de la Defensa ubicado en la Plaza Constitución.

La ciudad

Paysandú es una de las localidades más importantes de Uruguay. Es la capital del Departamento homónimo ubicada sobre la margen este del río Uruguay. Está a 378 km de Montevideo y a 57 km de Concepción del Uruguay, que este fin de semana será escenario de la cuarta fecha de la temporada.