Diputados entrerrianos exigen a Caputo que envíe los fondos del impuesto a los combustibles destinados a rutas

Tras conocerse que el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, retiene 1.165.491 millones del impuesto a los combustibles que debe destinarse al mantenimiento de rutas, diputados entrerrianos le exigen el envío de fondos.

Los legisladores presentaron una nota el viernes en el Ministerio de Economía de la Nación. En el texto, Guillermo Michel junto a sus pares del bloque, reclamaron “el estricto cumplimiento del destino legal de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles” y “la ejecución efectiva de esos fondos en obras de conservación, mantenimiento y mejora de la red vial nacional”.

“Después de casi tres años sin mantenimiento, las rutas nacionales están detonadas. Esta situación no solo afecta la seguridad vial sino que eleva el costo logístico del interior de nuestro país”, manifestó Michel.

Explicó que “la subejecución de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), en medio de un deterioro acelerado de la infraestructura, es evidente y, por otro lado, la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de este gobierno, que no paró de actualizarlo. Sin embargo, los fondos no llegan a las obras ni al mantenimiento de los caminos”.

​​“La situación no se sostiene más. Entre Ríos es una de las provincias con las rutas en peor estado. Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave y los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas”, aseveró.

En la nota presentada, los legisladores sostuvieron: “No se trata de recursos de libre disponibilidad, sino de fondos, cuya afectación específica fue definida por este parlamento. En efecto, la Ley 23.966, texto ordenado y sus modificatorias, dispone que el 28,58% del producido del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se destine al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, mientras que el 2,55% se asigna a la compensación del transporte público. A su vez el Decreto 301/2018, estableció que el 50% de los recursos correspondientes al inciso f) del artículo 19 de dicha ley debe dirigirse al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), previa aplicación de la reserva de liquidez allí prevista”.

En esa línea, dieron cuenta detalladamente de los fondos que el ministerio a cargo de Luis Caputo retuvo incumpliendo la normativa vigente.

“Esa subejecución contrasta de manera inadmisible con el estado de abandono de amplios tramos de la red vial nacional. No puede haber competitividad logística, reducción de costos sistémicos ni desarrollo federal, si la producción agroindustrial, minera, energética, industrial y de las economías regionales debe movilizarse sobre rutas deterioradas con baches, falta de mantenimiento, señalización insuficiente y creciente pérdida de capacidad operativa. Sin rutas de calidad y logística acorde, la Argentina no puede aspirar a una inserción competitiva ni a un verdadero proceso de crecimiento sostenido. El costo del deterioro vial no sólo se mide en mayores fletes, demoras, roturas de vehículo y pérdida de eficiencia, también se mide en siniestros, lesiones y muertes evitables”, apuntaron.

Los diputados exigieron al Ministerio de Economía “el estricto cumplimiento del destino legal de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles con afectación tanto al SISVIAL, como el resto de las asignaciones previstas por ley; la inmediata normalización de las transferencias y de la ejecución efectiva de esos fondos en obras de conservación, mantenimiento y mejora de la red vial nacional y restantes afectaciones específicas”.