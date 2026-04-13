Torneo Apertura: con un gol sobre el final, Lanús se quedó con el clásico ante Banfield

Con un gol en el epílogo, Lanús le ganó el clásico del Sur del Gran Buenos Aires a Banfield por 1 a 0, en el duelo interzonal de la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Yoshan Valois, a los 42 minutos del segundo tiempo, anotó de cabeza la única diferencia del partido jugado este lunes en el estadio Néstor Díaz Përez-Ciudad de Lanús.

Fue un duelo intenso y con varias situaciones en ambas áreas, pero el primer tiempo se cerró sin goles. El Granate mostró mayor iniciativa, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero. Sin embargo, la jugada más destacada llegó por el lado de Banfield: Mauro Méndez definió con clase ante la salida de Nahuel Losada y convirtió, pero la acción fue invalidada tras una revisión del VAR por un offside milimétrico. El propio Méndez fue amonestado por protestar la decisión arbitral.

En el segundo tiempo, el desarrollo se mantuvo cerrado y con pocas ocasiones claras. El equipo de Pedro Troglio sostuvo una línea defensiva de cinco hombres, mientras Lanús buscó abrir el marcador a través de la tenencia y el juego por las bandas. La resistencia visitante cedió recién a los 43 minutos del complemento, cuando Yoshan Valois se elevó en el área y conectó de cabeza un centro preciso de Lucas Besozzi, venciendo la resistencia de Facundo Sanguinetti, señala Infobae.

El resultado tiene implicancias directas en la tabla. Lanús suma 22 puntos y se ubica en el tercer lugar de la Zona A, a solo dos unidades del líder Estudiantes y con ventaja sobre sus perseguidores a falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular. En contraste, Banfield quedó relegado al puesto 12 de la Zona B, con 13 unidades y una diferencia de cinco respecto a la zona de playoffs.