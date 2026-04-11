Frigerio y la relocalización de HIF Global: “Actuamos con celeridad y veníamos peleando por esto en silencio”

El gobernador Rogelio Frigerio repasó las gestiones realizadas para la relocalización de la planta de HIF Global -que pretende instalarse en Paysandú, frente a Colón- y destacó que “se actuó con celeridad”. Manifestó su “enorme alegría” por las noticias, pidió “prudencia y esperar que efectivamente se concrete” y advirtió que “de no ser así tendremos que seguir insistiendo”.

“Veníamos peleando por esto en silencio y la posibilidad que se abre nos da una enorme sensación de alegría”, expresó el gobernador tras las noticias que dan cuenta de la eventual relocalización de la planta. No obstante, advirtió sobre la necesidad de “ser prudentes y esperar que efectivamente se concrete”.

“Tengo claro que el presidente uruguayo tiene mucho que ver con esto porque personalmente me indicó que le parecía de sentido común y razonable nuestro planteo y siempre se mantuvo en esa postura”, expuso Frigerio en diálogo con LT26 de Colón. “También se lo ha transmitido a nuestro canciller cada vez que éste le planteaba el tema ante nuestro requerimiento”, acotó.

Frigerio recordó que el año pasado, apenas conocido el proyecto, desde el gobierno provincial se comenzó a actuar. En primer término, el gobernador en persona logró obtener respaldo de la Casa Rosada en las gestiones binacionales, subrayando la necesidad de una postura nacional firme ante el tema.

Luego, viajó a Montevideo y mantuvo un encuentro con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al canciller Mario Lubetkin. Allí planteó formalmente los perjuicios de la ubicación de la planta, a solo tres kilómetros de las playas de Colón, y pidió revisar su localización. En viajes posteriores, reiteró los planteos al canciller uruguayo y ante los ministros de Industria y de Ambiente del vecino país.

“A diferencia de lo que ocurrió con Botnia, cuando se actuó tarde, ya que las reuniones entre las autoridades de aquel momento comenzaron recién en 2005 y la planta ya estaba en construcción, esta vez actuamos con celeridad”, comparó el mandatario.

“Lo fui a ver al presidente uruguayo inmediatamente al enterarnos de esta posibilidad y tuve un muy buen recibimiento que siempre destaco, muy respetuoso y comprensivo de lo que estábamos solicitando”, recordó.

En noviembre, junto al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, Frigerio participó de un encuentro en la sede de la Cancillería del país vecino tras el cual se confirmó la incorporación de las preocupaciones de Argentina y de Entre Ríos en la fase de análisis del proyecto.

El mes pasado, el gobernador encabezó en Colón una cumbre con intendentes, legisladores, concejales, funcionarios, instituciones de defensa del ambiente, representantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) e integrantes del equipo técnico del Comité Hidrovía Río Uruguay.

En una conferencia de prensa posterior, Frigerio destacó el logro que significó que el estudio de impacto ambiental incluyera a Colón y formuló la advertencia de que recurriría a tribunales internacionales de ser necesario, no en contra de las inversiones, sino en defensa de la identidad y el trabajo de Colón.

La acción instaló definitivamente el tema en la agenda binacional. Al respecto, Frigerio recordó: “Recibí algunos cuestionamientos por haber sido muy duro, pero dije lo que sentía. Porque creía y creo que nos asiste la razón y que lo que planteamos es de sentido común puro”, argumentó al respecto.

“Somos pueblos hermanos, no quiero de dejar nunca de ponerlo sobre la mesa. Nosotros no nos ponemos a discutir las inversiones en Uruguay. Lo que sí decimos es que si ellos tienen la suerte de recibirlas, porque han venido haciendo un trabajo de muchísimos años que nosotros recién estamos encarando, esas inversiones no pueden perjudicar a las preexistentes, a los hoteleros, a los gastronómicos y a los que trabajan con el turismo en Colón, que es una de las plazas más importantes que tenemos para mostrarle al resto de la Argentina y al mundo”, explicó luego.

“Si finalmente la relocalización se concreta, y espero que así sea, va a primar el sentido común entre dos países hermanos. Si no, tendremos que seguir insistiendo como hasta ahora por canales institucionales y políticos para que así suceda”, finalizó el mandatario.