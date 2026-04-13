“Tavi” Celis negará los mensajes que le atribuyó un conductor televisivo sobre Frigerio y Roncaglia

Luego de las cartas documentos enviadas por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, el defensor de Daniel “Tavi” Celis, Augusto Lafferriere, aseguró que su cliente desconoce el contenido de los informes televisivos en canales porteños, donde le endilgaron mensajes de texto y un audio que involucraban al gobernador Rogelio Frigerioy y al propio Roncaglia en el narcotráfico. Asimismo, el abogado, en la entrevista con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza) desmintió que Celis posea dispositivos móviles en la celda de máxima seguridad donde estaba alojado para realizar tales declaraciones.

Daniel Celis, quien se encuentra cumpliendo una condena en la Unidad Penal 1 de Paraná y esta semana será trasladado a la Unidad Penal 8 de Federal, responderá de manera negativa a la carta documento enviada por el ministro de Seguridad de Entre Ríos. El funcionario provincial envió la intimación tras la difusión de un informe televisivo que lo vincula con el narcotráfico, basándose en supuestos audios y mensajes atribuidos a Celis.

Cabe recordar, tal como informó ANÁLISIS, que Roncaglia envió el pasado martes seis cartas documento a empresas y personas involucradas en la difusión de lo que afirma que se trata de "información falsa" que lo vincula al narcotráfico, junto al gobernador Rogelio Frigerio. Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal también sentenciada en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira, en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas.

En este sentido, Lafferriere confirmó que su defendido negará la autoría de los mensajes y el contenido del informe. El abogado explicó que Celis se encuentra bajo un régimen de máxima seguridad, alojado en una celda individual donde es monitoreado por cámaras las 24 horas y sometido a tres requisas diarias. "Es imposible que el señor Celis haya podido visualizar el programa periodístico al que refiere la carta documento", señaló el letrado, destacando además que su cliente tiene prohibido el acceso a dispositivos móviles y el contacto con la prensa.

Lafferriere calificó como una "ridiculez" el plazo de 24 horas otorgado por Roncaglia para ratificar o rectificar los dichos, señalando que los protocolos de traslado y las autorizaciones judiciales del Tribunal Oral Federal hacen fácticamente imposible cumplir con tal requerimiento en ese tiempo. Asimismo, sostuvo que Celis desconoce las manifestaciones que se le atribuyen en el programa del conductor televisivo Tomás Méndez, donde supuestamente mencionaba una organización del tráfico de cocaína.

El defensor también aprovechó para desmentir cualquier tipo de beneficio o "connivencia" entre Celis y el ministro Roncaglia. Según Lafferriere, la situación de detención de Celis ha empeorado significativamente desde que realizó una denuncia previa sobre un plan contra funcionarios federales: pasó de un pabellón abierto a estar totalmente aislado. "Es falso que haya alguna connivencia para beneficiar la situación de detención de Celis", sentenció el abogado, confirmando que ya trabaja en el borrador de la respuesta a la carta documento basándose en un manuscrito entregado por su cliente.

Traslado a Federal

Este lunes se conoció la resolución de la jueza de Ejecución del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Berros, quien dispuso el traslado de Celis desde la cárcel de la capital provincial hacia la Unidad Penal N° 8 de Federal. Cabe recordar que el Tavi había sido llevado desde la cárcel de Gualeguaychú hacia la UP1 tras denunciar que el procesado por narco, Leonardo Airaldi, planeaba mandar a matar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal general José Ignacio Candioti, y que luego otros dos presos agregaron que también incluía a Roncaglia.

Celis estuvo en una celda junto a su hijo, Teuco Celis, estos dos meses, y tras una pelea entre ambos en los últimos días se resolvió el traslado del padre al penal del norte de la provincia.