Lanzaron una campaña solidaria para donar zapatillas a chicos de barrios de Paraná

La campaña solidaria Dona tus Zapas en Paraná fue relanzada por la Asociación Paranaense de Básquetbol (APB) con el objetivo de recolectar calzado deportivo y destinarlo a niños, niñas y jóvenes que asisten a playones deportivos y escuelas municipales de la ciudad. La iniciativa busca fortalecer el acceso al deporte en condiciones adecuadas.

Se trata de la segunda edición de esta propuesta que nació en 2025, a partir de una necesidad detectada en distintos barrios: muchos chicos se acercaban a practicar básquet y otras disciplinas sin contar con zapatillas aptas para realizar actividad física de manera segura.

Desde la entidad organizadora destacaron que la campaña apunta a generar un impacto social concreto a través del deporte. “Queremos que las familias del básquet miren en sus casas. Los chicos crecen rápido y suelen dejar calzado en excelente estado. Esas zapatillas pueden hacer que otro gurí juegue cómodo y sin lastimarse”, indicaron.

Una red solidaria para acompañar el deporte barrial

La propuesta no solo involucra a clubes afiliados y jugadores federados, sino que también convoca a toda la comunidad a sumarse. La APB remarcó que el objetivo es “tender puentes entre el deporte federado y el desarrollo social”, promoviendo valores de solidaridad y compromiso colectivo.

En ese sentido, se busca que la ciudadanía participe activamente acercando zapatillas deportivas en buen estado, priorizando talles infantiles y juveniles, que son los más demandados en los espacios comunitarios.

La campaña se desarrollará oficialmente desde el 15 de abril hasta el 25 de mayo, período durante el cual se habilitarán distintos puntos de recepción en la ciudad para facilitar la entrega de donaciones.

Dónde y cómo colaborar con la campaña

Quienes deseen sumarse podrán acercar el calzado a las sedes de los clubes afiliados a la APB o bien dirigirse a la sede de la Asociación Paranaense de Básquetbol, ubicada en calle Italia 275, de lunes a viernes en el horario de 17:30 a 20.

Desde la organización hicieron especial hincapié en la importancia de que las zapatillas donadas se encuentren en condiciones óptimas. Solicitaron que estén limpias, sin roturas graves y con sus respectivos cordones y plantillas.

“Es fundamental el respeto hacia quienes van a recibirlas, por eso pedimos que el calzado esté en condiciones de uso”, remarcaron, al tiempo que destacaron el valor de cada aporte para mejorar la experiencia deportiva de los chicos.

Una iniciativa con impacto social

La campaña solidaria Dona tus Zapas en Paraná se consolidó como una herramienta concreta para reducir desigualdades en el acceso al deporte, permitiendo que más jóvenes puedan entrenar de manera segura y cómoda.

Además del aspecto material, desde la APB subrayaron que la propuesta busca fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia, involucrando a distintos actores en una causa común.

Para conocer más detalles sobre los puntos de entrega y el avance de la campaña, se puede consultar a través de las redes sociales oficiales en Instagram (@prensa_apb) o mediante el correo electrónico apbminibasquetbol@gmail.com.