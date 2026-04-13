Invitan a celebrar el Día Mundial de la Biodanza con una propuesta gratuita en Paraná

En el marco del Día Mundial de la Biodanza, la ciudad de Paraná será escenario de una propuesta abierta a toda la comunidad que invita a explorar el movimiento, la música y el encuentro humano como formas de bienestar y expresión.

La actividad se realizará el próximo domingo 19 de abril, de 17 a 20, en el domo ubicado en el predio de La Vieja Usina. La jornada es gratuita y abierta a todo público, aunque se sugiere colaborar con un alimento no perecedero para ser donado.

La iniciativa es organizada por la Escuela de Biodanza de Paraná, la Escuela de Biodanza Río Paraná y la Red de Facilitadores, quienes impulsan este espacio como una oportunidad para acercar a la comunidad a esta práctica.

Pero, ¿qué es la biodanza? Se trata de un sistema de desarrollo humano que propone “sentir la vida en el cuerpo” a través de la música, el movimiento y la interacción con otros. A diferencia de otras disciplinas, no busca la repetición de pasos coreográficos ni el análisis teórico, sino la vivencia directa.

Desde esta perspectiva, la biodanza invita a despertar aspectos esenciales del ser humano como la alegría, la vitalidad, la afectividad y el sentido profundo de estar vivos. En cada encuentro —denominado “vivencia”— se promueve la expresión de los potenciales individuales, la integración entre emoción, pensamiento y acción, y el fortalecimiento de vínculos basados en el respeto, el cuidado y la empatía.

Quienes la practican la definen como un camino de transformación personal que se desarrolla en un entorno grupal, donde el encuentro humano ocupa un lugar central. Si bien no se presenta como una terapia, sus impulsores sostienen que, al poner el foco en el cuidado de la vida, genera efectos positivos en el bienestar integral de las personas.

La jornada en Paraná busca, precisamente, abrir ese universo a nuevos participantes y celebrar una práctica que, desde hace décadas, se expande en distintos países como una alternativa para reconectar con el cuerpo, las emociones y los otros.