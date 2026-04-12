El ministro Luis Caputo se quedó con $1.165.491 millones que por ley estaban destinados a arreglar las rutas

El desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas tiene un número: 1.165.491 millones. Una fortuna imposible de mensurar pero que alcanzaría cómoda para reparar todas las rutas que están detonadas y no sólo ponen en peligro vidas, sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas.

La cifra fue calculada por un grupo de veinte diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo del Impuesto a los Combustibles (ver documento adjunto) que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país.

Otro dato que confirma que el superávit del que hacen alarde el presidente Javier Milei y Caputo está construido sobre una serie de incumplimientos de obligaciones legales del Estado y el no pago de deudas como ocurre con los USD 1.000 millones que se debe a los proveedores del Pami. “Algún día alguien va a hacer la cuenta de la deuda flotante que arrastra Milei y ahí se va a caer la mentira del superávit”, afirmó al portal La Política On Line uno de los diputados que participó del trabajo.

La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Milei.

Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez Caputo se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto pegó otro salto y el ministro de Economía embolsó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano terminará en la Corte Suprema, que hasta ahora ha sido muy permisiva con el gobierno de Milei.

Uno de los firmantes, el diputado entrerriano Guillermo Michel, confirmó a al portal La Política On Line que la situación de las rutas “no se sostiene más” y recordó que desde el Congreso ya impulsaron proyectos y pedidos de informes sin obtener respuestas. Entre Ríos, es de hecho una de las provincias con las rutas en peor estado. “Hemos pedido reuniones con Economía y no hubo avances. El problema es cada vez más grave”, advirtió.

El diputado peronista Guillermo Michel.

En el interior, el impacto es directo y los intendentes de distintas provincias vienen alertando que las rutas nacionales están “detonadas” y que el reclamo de los vecinos recae sobre los municipios: “Los intendentes son los que están en la trinchera de los problemas”, reconoció Michel.

De hecho, intendentes de varias localidades organizaron para este martes una reunión en Buenos Aires para coordinar una estrategia común. El malestar también escala a nivel de las provincias y quizá haya cumbre de los gobernadores, consignó al portal La Política On Line.

En las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión. De hecho, la principal preocupación de los mandatarios por estas horas es la manera en que se va a repartir el adelanto de las partidas federales.

El trabajo de los diputados revela que, en una constante de la gestión de Caputo, cientos de miles de millones de este fondo han sido desviados a colocaciones financieras.

Se confirma así que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, señales ilegibles y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles, que ya se han cobrado numerosas vidas.