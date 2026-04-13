Talleres de Córdoba venció a Defensa y Justicia en Florencio Varela

La T ganó 2 a 1 como visitante y quedó cuarto en la Zona A, liderada por Estudiantes.

Talleres de Córdoba derrotó a Defensa y Justicia por 2 a 1 este lunes en la continuidad de la 14ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con este resultado, el conjunto dirigido por Carlos Tevez alcanzó los 21 puntos en la Zona A y se afirmó en puestos de playoff; mientras que el Halcón quedó con 19 y complicó su pase a la siguiente instancia.

El elenco cordobés pegó primero. Tras un despeje del fondo de Defensa, el balón le quedó servido a Alexandro Maidana. El lateral izquierdo acomodó la pelota, se perfiló y sacó un zurdazo que dejó sin opciones al arquero Cristopher Fiermarin.

El Halcón estuvo cerca de igualar el resultado a los 32 minutos. Aaron Molinas sacó un centro desde la izquiera y Ayrton Portillo apareció para conectar con la cabeza por el segundo palo, pero el balón besó la red del lado de afuera.

En el complemento, Maidana volvió a anotarse en el marcador. El lateral paraguayo llegó a la puerta del área y sacó un zurdazo rasante para establecer el 2-0 a los 16 minutos del segundo tiempo.

Pasada la media hora de la segunda mitad, Portillo pescó un rebote dentro del área, remató de primera y le puso suspenso al desenlace del partido al decretar el 2-1, consigna Infobae.

En la próxima fecha, Defensa deberá visitar a Independiente, el sábado 18 de abril a las 19.30. Talleres, por su parte, hará las veces de local frente a Deportivo Riestra, el domingo 19/4 desde las 20. 30.