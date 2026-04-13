La propuesta "El muerto que baila" recorre tres salas de la región

El elenco de la obra teatral "El Muerto que Baila" llevará a cabo una seguidilla de presentaciones durante el transcurso de esta semana, con el objetivo de responder a la demanda del público que no pudo asistir a funciones anteriores. La propuesta, que consiste en una versión libre, litoraleña y danzada de la novela Doña Flor y sus dos maridos del autor brasileño Jorge Amado, se desarrollará en tres espacios distintos de las ciudades de Paraná y Viale.

La primera de las citas tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en la intersección de las calles 9 de Julio y Carbó, este jueves 16 de abril a las 21.

Para esta función los interesados deberán realizar sus reservas comunicándose al teléfono 343 5042653.

La segunda presentación, programada para el viernes 17 a las 15:30 en el Hospital Escuela de Salud Mental (Ambrosetti y Rondeau). La entrada será libre y gratuita.

Finalmente, la obra se trasladará a la localidad de Viale el sábado a las 21, donde se presentará en la Sala Abarajala, ubicada en 9 de Julio 323. Las reservas pueden gestionarse mediante el número 343 5090729.

La trama de "El Muerto que Baila" se sitúa en un contexto de bailes populares, guirnaldas y celebraciones de carnaval. Al compás de instrumentos como el fuelle y el guitarrón, el relato entrelaza a personajes de diversas clases sociales para dar forma a una historia signada por el amor, la pasión, la muerte y la traición. El eje central de la puesta es el uso de la danza enlazada como medio para tejer los vínculos entre los protagonistas, que deben enfrentarse a la dicotomía entre el recato y la pasión.

El equipo de trabajo está compuesto por artistas de amplia trayectoria, entre ellos por Constanza Sampietro, Nahuel Valiente y Gustavo Bendersky. La dirección general de la obra es de Ezequiel Caridad, y la asistencia de Andrea Fontelles.