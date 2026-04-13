Marcha de intendentes: “Queremos que el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”, dijo Romero

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, se refirió a la marcha que realizarán este martes presidentes municipales de todo el país hacia el Ministerio de Economía de la Nación para visibilizar el reclamo por la merma de recursos de coparticipación que complican severamente a los gobiernos locales. “Queremos que el gobierno escuche que nosotros no administramos mal", expresó.

“Estamos activos los intendentes de todo el país en función de las reales pérdidas de montos de coparticipación”, explicó Romero en diálogo con Radio Plaza.

Consultada en el programa Amanece que no es poco, la presidenta municipal indicó que hay un documento elaborado que será presentado en la mesa de entradas del organismo que conduce Luis Caputo.

“La recaudación ha venido decreciendo sostenidamente desde el año pasado, pero este año se ha notado muchísimo, impactando sobre la coparticipación provincial. Eso significa que sentimos la merma de recursos cuando nuestras obligaciones no merman”, explicó Romero.

La intendenta de Paraná integra tanto el Consejo federal de Intendentes (Cofein) -que se reunió recientemente en Paraná- como la Federación Argentina de Municipios (FAM), que este martes también tiene en agenda un encuentro. “Voy a ir porque todos los ámbitos suman”, anticipó Romero.

Intendentes de todo el país se reunieron a fines de marzo en Paraná.

El documento que llevarán a Caputo, según indicó la intendenta, contiene argumentos económicos que justifican que se ponga atención a la merma de ingresos. “Si las ciudades no pueden prestar servicios, la gente va a empezar a mirar a la Nación”, advirtió.

Romero anticipó que el Cofein ha solicitado audiencias en el Ministerio del Interior y en ambas cámaras legislativas, que seguramente se desarrollarán en este mes.

Entre otros planteos, los intendentes reclaman la distribución del impuesto al combustible que hoy retiene el gobierno nacional y tiene el fin específico de rutas y viviendas y también proponen que se disuelva el sistema discrecional de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y esos recursos pasen a integrar la coparticipación automática.

“Queremos que el gobierno escuche que nosotros no administramos mal. No tenemos desequilibrio fiscal y no somos parte de la carga fiscal de Argentina, ya que el 78 por ciento de los tributos son nacionales”, explicó. “Alzamos nuestra voz para transparentar esto ante la sociedad y que no se crea que los municipios malgastan sus fondos”, completó.