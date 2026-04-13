Alerta amarillo para 10 departamentos de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que alcanza a varios departamentos de Entre Ríos. Se prevén que a partir de la tarde del martes se produzcan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua, ráfagas y posible granizo.

El aviso comprende a los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. Según el informe del SMN, el área será afectada por precipitaciones persistentes y abundantes, con actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, que podrían ser superados de forma localizada, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles anegamientos temporarios, caída de ramas o reducción de la visibilidad en rutas, publicó Apf Digital.