Casa Madre será sede de una jornada de pintura de piezas de yeso y degustación de tragos

El espacio cultural Casa Madre, ubicado en calle La Paz 161, recibirá este viernes 17 de abril a las 20 una propuesta recreativa titulada Tragos y Pintura, organizada por el emprendimiento Design Havana. La iniciativa consiste en un encuentro de carácter íntimo y creativo que busca ofrecer una alternativa diferente para la noche paranaense.

La actividad pretende propiciar un entorno de relajación donde personas de distintas edades puedan acercarse a las artes plásticas de manera distendida, sin que sea necesario contar con conocimientos técnicos previos en pintura o escultura.

Durante las tres horas que dura la experiencia, los participantes trabajarán sobre piezas de yeso mientras comparten una instancia de socialización.

La dinámica del evento está pensada como una experiencia que incluye todos los insumos necesarios para el desarrollo de la labor artística. Cada persona recibirá un gatito de yeso y el kit completo de materiales para su intervención, permitiendo que al finalizar la jornada cada persona pueda llevarse su obra terminada al hogar.

Para acompañar el proceso creativo, el valor de la entrada contempla una propuesta gastronómica que incluye dos tragos a elección por persona y un servicio de picoteo de comida, a un valor de $25.000.