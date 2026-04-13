Danisa Alesandroni dirige a la Camerata Rosario en una ambiciosa propuesta musical en el coliseo paranaense

Este viernes 17 de abril, la agrupación musical Camerata Rosario ofrecerá una doble jornada de conciertos en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná, donde presentará su propuesta titulada Las 8 Estaciones. Las funciones están programadas para desarrollarse en el Teatro 3 de Febrero de la capital provincial, con una primera cita a las 19 y una posterior presentación a las 21. Bajo la dirección de la maestra Danisa Alesandroni y con la participación del violinista solista Jeremías Petruf, la agrupación busca establecer un diálogo sonoro entre el barroco europeo de Antonio Vivaldi y el tango contemporáneo de Astor Piazzolla.

El programa previsto para la velada propone un recorrido intercalado entre Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y las Estaciones Porteñas de Piazzolla. Esta disposición estructural busca que el público pueda experimentar el encuentro entre el viejo y el nuevo mundo. La interpretación a cargo de la Camerata Rosario permite observar cómo las melodías barrocas del compositor italiano dialogan con las estructuras rítmicas del gran referente del tango argentino.

La presencia de Jeremías Petruf como solista de violín aporta la pericia técnica necesaria para transitar las exigencias de ambos repertorios.

La dirección del organismo estará a cargo de Danisa Alesandroni, una de las figuras emergentes más destacadas de la dirección orquestal en el país. Nacida en Rosario y licenciada por la Universidad Nacional del Litoral, Alesandroni cuenta con una formación académica sólida que incluye estudios con los maestros Reinaldo Zemba y Manuel Marina, además de estar finalizando actualmente su Doctorado en Música.

Su trayectoria incluye la dirección titular de la Orquesta Académica de Rosario y la Banda Sinfónica de San Lorenzo, así como distinciones otorgadas por el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de la Música. En 2025 fue admitida en la Maestría en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional de las Artes, programa vinculado directamente a la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. También participó en instancias de perfeccionamiento en Chile y Brasil.

Las entradas se encuentran disponible tanto en la plataforma digital gradatickets.com o en la boletería del teatro.