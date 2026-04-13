Una jornada de humor y música millennial llega este sábado a la Casa de la Cultura

Este sábado 18 de abril, a partir de las 20:30, se llevará a cabo el evento denominado Cumpleaños Minitah en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la capital entrerriana. Esta propuesta artística surge de la articulación con el Festival Ría Paraná, una iniciativa que reúne a payasas, bufonas y humoristas tanto de Argentina como de países limítrofes. El encuentro busca ofrecer una jornada dedicada al humor a través de dos propuestas escénicas diferenciadas.

La programación de la noche iniciará con la presentación de Charlando de Modas, un formato de podcast realizado en vivo que aborda la conversación entre amigas con intervenciones de música dirigida a la generación millennial. Este segmento contará con la participación de Eva Cabrera, Emilia Cersofio y Soledad Escoubué.

Posteriormente, será el turno de Minitah Stand Up, un espectáculo que basa su estructura en rutinas de monólogos sobre la vida misma y las experiencias del día a día. El elenco de este segmento está conformado por María Luz Gómez, Evelyn Schneider, Carolina Rossier, Paula Chilotegui y Daniela Rudel, encargadas de desplegar diferentes estilos de comedia para analizar la realidad desde el humor.

El evento es apto para personas mayores de 13 años.

El show se consolidó como un espacio de expresión para las mujeres humoristas de la región, y en esta oportunidad se integra a la grilla del Festival Ría para potenciar la visibilidad del género.

La coordinación general del festival está a cargo de Paula Righelato, referente de la Compañía Teastral, quien impulsa este movimiento de humoristas en la capital provincial.

Los interesados deberán realizar sus reservas comunicándose al 343 4629690.