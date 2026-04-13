Emilia Mernes afianza su proyección internacional con su paso por Coachella

La participación de Emilia Mernes en Coachella marcó un nuevo hito en su carrera internacional, consolidando su crecimiento dentro de la escena pop urbana y su proyección fuera de la Argentina.

La artista entrerriana formó parte de uno de los festivales más influyentes del mundo al presentarse junto a Luísa Sonza, con quien interpretó su colaboración “Bunda”. La actuación fue el resultado de un trabajo previo que incluyó ensayos, coordinación técnica y una puesta en escena pensada al detalle, aspectos que la propia cantante compartió con sus seguidores en redes sociales.

Lejos de tratarse de una aparición aislada, el show reafirmó el vínculo artístico entre ambas figuras, que en los últimos años han construido una alianza musical con fuerte llegada internacional. La presentación combinó estética pop, coreografías sincronizadas y una identidad visual coherente, elementos que forman parte del sello que Mernes viene desarrollando en sus últimos proyectos.

Además, su presencia en Coachella se inscribe en un contexto más amplio: el avance de la música latina en escenarios globales. Cada vez con mayor protagonismo, artistas de la región logran posicionarse en festivales de alcance masivo, ampliando audiencias y consolidando nuevas oportunidades en la industria.

En ese sentido, el paso de Emilia por el festival no solo representa un logro personal, sino también un indicador del momento que atraviesa el pop latino. Su participación, acompañada por un fuerte despliegue visual y una estrategia digital activa, evidencia una etapa de expansión en su carrera, con foco en la internacionalización y en la construcción de una identidad artística propia.

Así, más allá del ruido externo, la presentación en Coachella funcionó como una vidriera clave para mostrar su evolución y reafirmar su lugar dentro de una nueva generación de artistas argentinos que buscan trascender fronteras.

Fuente: El Intransigente.