En modo campaña, el ministro Federico Sturzenegger llegará este miércoles a Concordia

El funcionario nacional se suma a una serie de actividades de campaña, donde estarán los candidatos locales.

El titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado a nivel nacional, Federico Sturzenegger, llega en la tarde de este miércoles a la capital del citrus con agenda de campaña.

La visita había sido adelantada a Diario Río Uruguay por Andrés Laumann, candidato a diputado nacional por la alianza La Libertad Avanza, frente en el que confluyen el oficialismo nacional y el provincial. Laumann había señalado que la visita se enmarca en un despliegue territorial de cara a las elecciones legislativas de octubre de 2025.

La llegada del funcionario nacional está prevista para cerca de las 16 horas, con una recepción en inmediaciones del nuevo acceso sur a Concordia, para luego visitar una industria de esa zona de la ciudad.

Con una agenda que aún no se ha cerrado, las opciones eran dos: la planta industrial de EGGER (Ex Masisa Argentina) en el parque industrial o la planta arrocera de la firma local Dos Hermanos, en el barrio de Villa Adela.

Luego de eso, con una caravana, Sturzenegger sería trasladado hasta las instalaciones del Centro de Convenciones Concordia, sobre la avenida San Lorenzo, para que brinde una disertación que detallaría la agenda de desregulación impulsada por el Presidente Javier Milei.

Presencias

Además de las autoridades locales, se espera la presencia de autoridades provinciales, estando en duda el gobernador Rogelio Frigerio, quien ya tendría agenda de gestiones la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quienes sí tendrían un protagonismo especial sería quienes encabezan ambas listas de la alianza La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch en el caso de los aspirantes a senadores y Andrés Laumann en los postulados a diputados nacionales.