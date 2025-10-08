Gabriel Rolón presenta dos funciones de "Palabra plena" en Santa Fe

El psicoanalista, escritor y comunicador Gabriel Rolón llegará a Santa Fe para presentar su obra teatral "Palabra plena", una propuesta en torno al poder del lenguaje y las emociones humanas. El encuentro será el viernes 10 de octubre con dos funciones, a las 19 y a las 21:30, en la Sala Mayor del Centro Cultural Provincial Francisco "Paco" Urondo, ubicado en Junín 2475.

El espectáculo, dirigido por Carlos Nieto, con música original de Gabriel Mores y producción general de Martín Izquierdo y Fen López, propone un repaso introspectivo por los territorios más profundos del alma humana. En este espectáculo, Rolón invita al público a pensar el modo en que las palabras se construyen y constituyen a las personas, las definen y, en ocasiones, tambíen las salvan. La puesta se centra en la idea de que "dar la palabra" es entregarse a sí mismo, siempre que no se trate de una palabra vacía, sino de aquella que nace de la verdad interior y tiene la capacidad de transformar a quien la pronuncia.

A lo largo del espectáculo, el psicoanalista aborda la tensión entre el decir y el silencio, el amor y la pérdida, la esperanza y el deseo.

Rolón, que se formó como psicólogo en la Universidad de Buenos Aires y se especializó en psicoanálisis, dedica su vida profesional a la clínica y a la divulgación del pensamiento freudiano y humanista. Su trayectoria basada en la práctica terapéutica con la escritura, la actuación y la docencia, lo convirtieron en una figura reconocida dentro del panorama cultural y científico argentino.

Escribiendo obras como Historias de diván, Los padecientes, La voz ausente y El duelo, Rolón pudo acercar el psicoanálisis a un público amplio a través de sus libros, programas radiales y televisivos. Trabajó durante más de una década junto a Alejandro Dolina en La venganza será terrible y luego condujo sus propios ciclos, entre ellos Terapia y Noche de diván. Su paso por la literatura también hizo que llegara al cine, con la adaptación de Los padecientes, protagonizada por Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez.

Las entradas para plateas bajas tienen un precio de $45.000 más cargo de servicio, palcos a $40.000 y plateas altas a $37.000. Disponibles acá.