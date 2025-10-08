Hallaron en grave estado al entrerriano que había desaparecido hacía 12 días en Buenos Aires

Gonzalo Juan Diego Blanco, oriundo de Santa Elena, estaba en Buenos Aires por trabajo y fue hallado en grave estado de salud.
El joven de Santa Elena que era intensamente buscado por su familia fue hallado en delicado estado de salud, internado en terapia intensiva, según informó su madre este miércoles.
Gonzalo Juan Diego Blanco, oriundo de Santa Elena, se encontraba desaparecido hacía 12 días, cuando había tomado contacto con su familia por última vez mientras estaba en la Ciudad de Buenos Aires, adonde había ido a trabajar.
Su madre, Laura Viviana Rivero, había pedido ayuda para localizarlo a través de sus redes sociales. “No sé nada desde el 26 de septiembre cuando hablé con él por última vez. Tampoco usó más sus redes sociales. Se encontraba trabajando en Buenos Aires, capital”, había escrito la mujer a través de Facebook el último lunes.
Por la misma vía, confirmó este miércoles que pudo dar con el paradero de Gonzalo. “Quería comunicar que mi hijo apareció. Está internado en terapia intensiva con un cuadro diabético y neumonía. Está con asistencia respiratoria, muy complicado de salud”, informó.
“Agradezco de corazón a todos por compartir la publicación y pido que sigan rezando por su salud”, añadió.
