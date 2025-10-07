Rodríguez Signes tras el anuncio sobre Hidrovía: "Yo considero que es algo positivo"

El Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes valoró como positivo el anuncio realizado por el presidente de la Nación, Javier Milei quien junto al gobernador Rogelio Frigerio informaron que se incluirá un brazo del río Paraná en el dragado frente a las costas de nuestra provincia en el marco de la nueva licitación por la conseción de la Hidrovía del Paraná. "Yo considero que es algo positivo", dijo el funcionario que desde 2020 insiste en esta posibilidad.

En declaraciones a Radio Plaza el fiscal comentó que el anuncio tiene como punto destacado la profundidad, que en antiguos pliegos era menor. “Esa diferencia es muy importante, porque una cosa es navegar a 28 pies, esto significa buques vacíos río arriba, y otra cosa es dragar a 34, que permite la carga a bodega prácticamente completa en el puerto de Ibicuy y en el puerto del Guazú”, explicó.

Puntualizó que esos puertos van a verse beneficiados una vez que se concrete el anuncio y explicó que el puerto Guazú está en manos privadas y que el puerto de Ibicuy requiere de una inversión provincial que no se podía realizar hasta tanto no se incluya en la concesión del dragado. Además, expresó que la incorporación de este brazo también favorece la seguridad de las vías navegables.

Aclaró que la concesión privada se refiere estrictamente al dragado y que no afecta cuestiones de soberanía y control que sigue en manos del Estado Nación y las provincias.

Ante la consulta respecto a la cuestión de la preservación del ambiente y cómo el dragado profundo puede afectar el ecosistema, Signes expresó que están “seguros de que hay que cumplir con normativas ambientales cuando se llame a licitación” y que han propuesto “distintas alternativas”, como “la creación del Comité de Cuenca, que está previsto en la ley 25.688, para la protección ambiental de las aguas y si no, alguna clase de convenio interjurisdiccional que incluya la intervención de las provincias en materia ambiental”. Además, aclaró que, aunque el dragado sea licitado, el control ambiental sigue siendo función estatal.