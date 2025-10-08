Instalan un nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo en el país

Implementan un nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM) en todo el país. Se trata del núcleo tecnológico de los servicios de navegación aérea. El nuevo sistema, adquirido por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y provisto con tecnología Indra, permitirá “planificar, supervisar y controlar el tránsito aéreo con mayores niveles de eficiencia y sostenibilidad”, según se comunicó desde EANA, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación.

“Este proceso se desarrolla en dos etapas con alcance nacional. La primera, actualmente en ejecución en los Centros de Control de Área (ACC) de Ezeiza, Córdoba y Mendoza; incluyó la llegada del nuevo equipamiento en el mes de julio, la readecuación de espacios para su implementación, y la incorporación de simuladores técnicos y de controladores de tránsito aéreo del nuevo ATM. La segunda etapa se iniciará próximamente con el arribo al país del equipamiento destinado a los Centros de Control de Área de Resistencia y Comodoro Rivadavia”, se indicó.

Por su parte, para acompañar el proceso de instalación de este nuevo sistema, “se lleva adelante un programa integral de capacitación dirigido al personal técnico y operativo de EANA. Mediante instancias de instrucción progresivas, los equipos reciben formación en el uso, mantenimiento y configuración del sistema, con prácticas en los simuladores recientemente incorporados. Esta instancia asegura la transferencia de conocimientos y refuerza la preparación de controladores e instructores de todas las Regiones de Información de Vuelo del país”.

Asimismo, se llevan adelante los “trabajos de readecuación edilicia necesarios para la instalación del equipamiento del nuevo ATM, particularmente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí se modernizaron salas técnicas de potencia y de comunicaciones, además de oficinas y espacios específicos destinados a alojar la nueva tecnología. Entre las intervenciones más relevantes se destacan los trabajos en el Centro de Control de Área (ACC) de Ezeiza que se desarrollan sin interrumpir la prestación del servicio de gestión del tránsito aéreo”.

“Con esta renovación, los servicios de navegación aérea contarán con una plataforma de última generación, capaz de integrar en tiempo real información de vigilancia, meteorología, comunicaciones, planes de vuelo y permitiendo la incorporación de tecnología Modo S y ADS-B”, se informó.

Por último, se agregó que “la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo en todo el territorio nacional permitirá reducir las demoras en los vuelos, mejorar la previsibilidad de las operaciones y optimizar la gestión de rutas, disminuyendo las distancias de vuelo y el consumo de combustible, al mismo tiempo que fortalecerá la seguridad operacional. La renovación del ATM constituía una deuda pendiente en materia de innovación tecnológica para los servicios de navegación aérea del país, un paso clave frente a los desafíos futuros de la industria aeronáutica y que posiciona a la Argentina como referente en la gestión moderna y segura del espacio aéreo” .