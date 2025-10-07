Conmoción en Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego

La fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla, confirmó que el cuerpo hallado en un aljibe corresponde a la joven. “Podemos confirmar que el cuerpo que se halló es el de ella. Estaba vestida y fue asesinada de un disparo”, expresó la funcionaria judicial.

El principal sospechoso del crimen permanece detenido, pero acusado por el momento del delito de resistencia a la autoridad. Según indicó Reynoso, esta tarde será indagado por ese hecho y en las próximas horas por el femicidio de Daiana. Además, aclaró que la camioneta del hombre de 55 años fue peritada por la Policía.

En ese sentido Reynoso dijo que la detención del hombre se produjo el domingo por la noche, durante un allanamiento, por resistencia a la autoridad. “La indagatoria va a ser por ese hecho. Hoy tenemos programada una declaración en calidad de imputado, vinculado al hecho ocurrido el domingo”, explicó a Ahora.

Respecto al avance de la causa, Reynoso señaló que “a partir del hallazgo de Daiana comienza todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de lo ocurrido. Lo primero será la autopsia, y a partir de ahí las demás medidas”. La investigación está caratulada como femicidio.

Sobre el lugar del hallazgo, la fiscal aclaró que no se trataba del sitio donde se realizaban los rastrillajes iniciales. “Se llegó a partir de tareas investigativas”, dijo. También confirmó que había comunicación entre la víctima y el detenido, aunque evitó dar detalles sobre los mensajes: “Todo eso se está trabajando”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, destacó el trabajo de la policía provincial en la búsqueda. “Desde el momento que la familia de Daiana radica la denuncia, la policía se abocó a su búsqueda inmediatamente. Se organizó un operativo con más de 150 efectivos, perros, bomberos y drones”, relató.

El vehículo de Daiana fue hallado abandonado a dos kilómetros del pueblo, lo que intensificó la búsqueda. Finalmente, un vecino mencionó la existencia de una casa tipo tapera con un aljibe, donde se encontró el cuerpo. “Lamentablemente, se encontró a Daiana ahí. Ahora es el trabajo de la justicia determinar bien la secuencia de su muerte”, agregó Roncaglia.

La investigación continúa con rastrillajes en la zona para dar con el teléfono de la víctima y otros elementos vinculados al hecho. En una camioneta se secuestraron evidencias que serán analizadas por la policía científica.