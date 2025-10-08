Básquet: Tomás de Rocamora festejó en un final cerrado

Tomás de Rocamora le ganó a Lanús y festejó en un final cerrado por la Liga Femenina de Básquet.

Por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina de Básquet, Tomás de Rocamora derrotó 57-56 a Lanús en un juego con un final atrapante y en el cual cualquiera de los dos pudo haber ganado. De esta manera las Rojas sumaron su segundo triunfo en este arranque y el próximo viernes recibirán a El Biguá.

Tremendo espectáculo el que dieron las chicas de Rocamora y Lanús porque, en un partido que había sido mayormente parejo, los dos tuvieron momentos claves en el segundo tiempo y arribaron a un final agónico. Restaban 40 segundos y Schunk igualó con un triple, restaban siete y Pérez Costa falló dos libres, restaba uno y chirolas y Cherot Magri sacó una falta de tres tiros de los cuales anotó uno y que sirvió para el festejo al equipo entrerriano.

Las acciones

Y el partido fue parejo. El primer tramo se lo llevó Rocamora 13-7, pero después de una parte inicial sin sobresaltos (5-5). González y Schuk se destacaron en el local. Después, Lanús ajustó cosas, mejoró la puntería y desde el goleo de Fernández pasó adelante (18-19). Rocamora corrigió y tuvo en Cherot Magri a su mejor arma hasta ahí.

El primer tiempo se fue 26-26 y en el reinicio un 6-0 del local pareció aturdir a un Lanús que hizo un cambio rotundo tras el tiempo muerto y de la mano de una Berenice López intratable consiguió una ventaja de 10 puntos (36-46). Finalmente quedaron 40-48.

En el último cuarto Lanús perdió fuerzas y Rocamora encontró en las manos de Paula Santini a su heroína de la noche. Varios dobles y un triple decisivo fueron su más valioso aporte. Después llegó el bombazo de Schunk para empatar 56-56 y enseguida esos segundos impresionantes que dejaron la segunda alegría en el Paccagnella.

Schunk se llevó las miradas con su doble doble de 11 puntos y 14 rebotes, mientras que López fue la goleadora con 20 unidades. Santini aportó 15 puntos y Cherot Magri 14. Tras ganar su segundo compromiso como local, las Rojas volverán a ser anfitrionas el viernes y recibirán a El Biguá.